На Камчатке проснулся спавший почти 500 лет вулкан

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На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, последнее извержение которого, по оценкам ученых, произошло почти 500 лет назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Фото: RT

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последний раз вулкан проявлял активность в середине XV века — около 460 лет назад.

Новое извержение началось 3 августа в 04:50 по камчатскому времени (2 августа в 21:50 по времени Астаны). Зафиксированы выбросы пепла на высоту 3–4 километра над уровнем моря, при том что сам вулкан имеет высоту менее двух километров.

Позже интенсивность извержения усилилась, и пепловые выбросы достигли 5–6 километров. Часть территории Кроноцкого заповедника покрылась пепловыми осадками.

Специалисты предупреждают, что продолжающаяся активность вулкана может представлять опасность для авиации, особенно для воздушных судов, совершающих полёты на малых высотах.

Кроме того, в Институте вулканологии сообщили об усилении извержения вулкана Ключевская сопка. Лавовый поток протекает по юго-западному склону и уже достиг длины 2,7 километра. Извержение Ключевского — самого высокого и активного вулкана Евразии — началось три дня назад после мощного землетрясения.

За последние сутки на Камчатке зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. На полуострове продолжают проявлять активность вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский. Также наблюдаются признаки возможного эксплозивного извержения на вулкане Камбальный.