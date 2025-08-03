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03.08.2025, 13:27

Сезоны “сбились с ритма” — и это уже влияет на миллиарды людей

Новости Мира 0 528

Традиционные времена года стремительно меняются под воздействием деятельности человека. Исследователи утверждают: на планете формируются совершенно новые, ранее не существовавшие сезоны, сообщает Lada.kz со ссылкой на livescience.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сезоны больше не стабильны

На протяжении тысячелетий времена года воспринимались людьми как неизменные и предсказуемые фазы, напрямую связанные с природными циклами. Они определяли время для посева и сбора урожая, проведения праздников и регулировали повседневный уклад жизни. Однако сегодня сезонность становится все менее устойчивой. Изменения климата и антропогенное воздействие нарушают привычный порядок.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что на Земле возникают новые, исключительно искусственные сезоны, вызванные деятельностью человека. Это не просто сдвиги в температуре или влажности, а устойчивые циклы, повторяющиеся из года в год.

Примеры новых сезонов: «смог» и «мусор»

Среди таких новых сезонов ученые называют:

  • Сезон смога в Юго-Восточной Азии — каждую осень и весну воздух в странах региона (например, в Таиланде, Малайзии, Камбодже) наполняется дымом от палов лесов и сельхозугодий. Это связано с поджогами растительности для расчистки земель под посевы.

  • Сезон пластикового мусора на Бали — в период с ноября по март прибрежные течения выносят на берега острова огромное количество пластиковых отходов.

Одновременно с появлением новых сезонов некоторые традиционные времена года исчезают. Так, в северной Англии зафиксирован резкий спад в сезонном размножении морских птиц, что связано с изменением миграционных циклов. Альпийские курорты все чаще вынуждены использовать искусственный снег, чтобы компенсировать дефицит естественного — зима сокращается.

Сбившийся ритм природы: синкопа и аритмия

Ученые также говорят о сезонной «синкопе» — термине из музыки, обозначающем смещение акцентов. Применительно к климату это выражается в более жарком и затяжном лете, мягких зимах и учащении экстремальных погодных явлений. Эти изменения заставляют растения, животных и людей адаптироваться к новым условиям с большей скоростью и стрессом.

Еще один термин, введенный исследователями, — «аритмичные сезоны», по аналогии с медицинским определением нарушения сердечного ритма. Природные процессы становятся непредсказуемыми: весна наступает раньше, лето длится дольше, зимы становятся короче, а миграции и спячки у животных сбиваются с графика.

Все это нарушает естественную синхронизацию экосистем: растения и животные больше не успевают подстраиваться под привычные циклы, а зависимые от природы сообщества — отстают в социальном и экономическом плане.

На примере Меконга: как нарушаются веками сложившиеся ритмы

В северном Таиланде общины, веками жившие вдоль притоков Меконга, полагались на сезонные паводки для рыболовства и земледелия. Однако строительство дамб привело к тому, что рыбы перестали мигрировать, а плодородный ил — оседать на полях. К этому добавилось изменение климата: засушливые сезоны стали длиннее, дождливые — короче, но интенсивнее. Результат — пожары, дефицит воды, неурожай и нестабильность.

Приспособиться или изменить подход?

В некоторых странах уже предпринимаются меры адаптации. Так, в Юго-Восточной Азии появление «сезона смога» привело к установке воздушных фильтров, улучшению прогнозов загрязнения и запуску программ общественного здравоохранения. Однако ученые предостерегают: одна лишь адаптация не решает проблему, а может закрепить её как норму.

Когда новые сезоны становятся привычными, власти и бизнес уходят от ответственности, перекладывая вину на внешние факторы или самих граждан. Это мешает устранению коренных причин — таких как вырубка лесов и бесконтрольное сельское хозяйство.

Переосмысление времени

По мнению авторов исследования, глобализация научила нас мыслить временем как линейным и точным — в минутах, часах, днях. Но человечество изначально ориентировалось на естественные ритмы: смену луны, сезон дождей, фазы солнца. Возвращение к этим моделям восприятия времени, в том числе опора на знания коренных народов, может помочь лучше справляться с вызовами изменения климата.

Вместо вывода

Сезоны — это не просто отрезки в календаре. Это ритмы жизни, связующие человека с природой. Если мы хотим устойчивого будущего, нам предстоит научиться жить в гармонии с новыми, изменившимися циклами планеты.

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