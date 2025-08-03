Итальянка расчленила сына и при содействии невестки выбросила его тело в мусорку

Қазақ тіліне аудару

На севере Италии расследуют убийство 35-летнего мужчины, тело которого обнаружили в мусорном контейнере, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Как сообщает информагентство со ссылкой на Daily Express, подозреваемыми в убийстве стали 61-летняя мать погибшего и его 30-летняя девушка.

"По данным следствия, тело разрубили на три части, а потом засыпали известью и выбросили в мусорный контейнер возле города Удине", – пишет издание.

Известно, что мать убитого мужчины уже дала признательные показания. И даже заявила, что считает ужасным то, что совершила. Правда, что ее побудило убить собственного сына, пока неизвестно.

А вот следственные органы уже выдвинули свои предположения. По их версии, женщины накачали мужчину наркотиками, а затем убили его и расчленили топором. Известно также, что подозреваемые сами явились в полицию.

У погибшего мужчины осталась шестимесячная дочь. Девочка передана под опеку социальным службам. Ведется расследование.