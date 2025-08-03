У Курильских островов произошло сильное землетрясение

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Сильное землетрясение зафиксировано у берегов Курильских островов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: earthquakes.volcanodiscovery.com

Землетрясение произошло 3 августа в 05:37 по всемирному координированному времени (UTC, в 11:37 по времени Астаны).

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр магнитуда подземных толчков составила 6,8 балла.

Землетрясение зафиксировано в 270 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского (Российская Федерация) и в 115 километрах к востоку от Северо-Курильска.

Сообщений о разрушениях и жертвах, по предварительной информации, нет. Угроза цунами также не объявлялась.