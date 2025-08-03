Ранний обед против ожирения: ученые выявили связь между временем еды и генетикой

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Перенос основного приема пищи на более раннее время помогает снизить влияние генетической предрасположенности к ожирению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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К такому выводу пришли испанские ученые, проанализировав данные почти 1200 взрослых с избыточным весом и ожирением, проходивших диетотерапию в шести клиниках страны. Особое внимание исследователи уделили взаимодействию между временем приема пищи и полигенной склонностью к ожирению, которую оценивали по 97 генетическим маркерам.

Важен не только рацион, но и время

Участников разделили на группы в зависимости от того, в какое время дня они ели – раньше или позже. Исследование охватывало как период активной диетотерапии, так и последующие годы наблюдения.

Результаты показали:

Во время самой диеты время еды не влияло на скорость или процент снижения веса.

Однако в долгосрочной перспективе оно имело значительное влияние на индекс массы тела (ИМТ) и способность удерживать результат. Через 12 лет после завершения терапии у тех, кто ел позже, масса тела в среднем увеличивалась на 2,2% за каждый час задержки приема пищи.

Генетика усиливает эффект

Наиболее выраженной эта связь оказалась у людей с высокой генетической предрасположенностью к ожирению. У них каждый час «откладывания» еды ассоциировался с ростом ИМТ. У участников с умеренным или низким риском такой закономерности не наблюдалось.

Также были выявлены два генетических варианта, которые влияют на массу тела в зависимости от времени приема пищи:

Один из них усиливает риск набора веса.

Другой, напротив, может оказывать защитное действие.