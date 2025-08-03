Аномальная жара ставит под угрозу энергетические системы Европы

Қазақ тіліне аудару

Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары, что создает серьезную нагрузку на энергосистему региона. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото Pixabay

Повышенный спрос и замедленное производство

Этим летом энергетические системы Европы столкнулись с колоссальной нагрузкой из-за резкого роста спроса на электроэнергию, вызванного аномальной жарой. Это привело к приостановке производства на некоторых заводах, а также росту цен на электроэнергию.

Июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Западной Европе, что вызвало резкое увеличение использования кондиционеров. По данным Европейской ассоциации энергетиков Eurelectric, общий спрос на электроэнергию в ЕС с 23 июня по 3 июля вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В Испании, где жара привела к многочисленным жертвам, рост составил 16%.

Проблемы с охлаждением реакторов и гидроэлектростанциями

Технические проблемы возникли в атомных электростанциях Франции и Швейцарии, которые в условиях жаркой погоды столкнулись с трудностями в охлаждении реакторов. Это вынудило временно приостановить или снизить их мощность.

Кроме того, гидроэлектростанции Великобритании также столкнулись с трудностями. Энергетическая компания SSE сообщила, что к концу июня выработка электроэнергии на ее станциях сократилась на 40% по сравнению с предыдущим кварталом из-за жары и засухи.