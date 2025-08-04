Самую дорогую игрушку Лабубу в мире продали дороже 5 миллионов тенге

Қазақ тіліне аудару

Лабубу – монстр-скейтер, созданный в 2023 году был продан на интернет-аукционе eBay за рекордную сумму, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

фото X/Nypost

По информации газеты New York Post (NYP), игрушка обошлась новому владельцу в 10,5 тысячи долларов, что составляет более 5,7 миллиона тенге.

"Редкий Лабубу был продан на прошлой неделе за рекордные 10,5 тыс. долларов на eBay, что сделало его самой дорогой из вирусных игрушек на платформе", – говорится в публикации.

Как уточняет издание, проданный Лабубу был создан при кооперации бренда уличной одежды и спортивной обуви Vans с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart. Первоначальная стоимость аукционной "находки" составляла, по данным американской газеты - 85 долларов (более 46 тысяч тенге). Коллекционный Лабубу таким образом вырос в цене в 125 раз.

Лабубу - бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный дизайнером Лун Касином. Игрушки стали популярными по всему миру, а прибыль производителя увеличилась в 4,5 раза в связи после обретения популярности на международном рынке.