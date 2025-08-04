Названы самые скоропортящиеся фрукты в жару

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Груши и абрикосы быстрее всего портятся в жару, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание Газета.ru .

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Как правильно хранить фрукты и овощи: советы эксперта

Некоторые фрукты и овощи безопасно хранятся при температуре от +10 до +14 °C, другие же требуют почти холодильных условий, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на доцента кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталью Фоменко.

Что можно хранить при +10…+14 °C:

-дыни

-апельсины

-арбузы

-бананы

-лимоны

-манго

-грейпфруты

баклажаны

авокадо

Что требует более низких температур (0…+10 °C):

-большинство овощей и фруктов

-особенно чувствительны: груши, абрикосы, яблоки — они быстрее портятся под действием тепла.



Максимально устойчивы к холоду (рекомендуем -1…0 °C):

-груши

-абрикосы

-персики

-яблоки



Индивидуальные условия хранения:

лук и чеснок — не выше +2 °C

картофель — около +4 °C (чтобы не пророс и не промерз)

сухофрукты и зелёные помидоры — максимум +20 °C, иначе риск бактериального заражения



Важно: При повышенных температурах мякоть плодов становится питательной средой для бактерий, вызывающих пищевые отравления.