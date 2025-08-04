Названы самые скоропортящиеся фрукты в жару

Как правильно хранить фрукты и овощи: советы эксперта
Некоторые фрукты и овощи безопасно хранятся при температуре от +10 до +14 °C, другие же требуют почти холодильных условий, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на доцента кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталью Фоменко.
Что можно хранить при +10…+14 °C:
-дыни
-апельсины
-арбузы
-бананы
-лимоны
-манго
-грейпфруты
баклажаны
авокадо
Что требует более низких температур (0…+10 °C):
-большинство овощей и фруктов
-особенно чувствительны: груши, абрикосы, яблоки — они быстрее портятся под действием тепла.
Максимально устойчивы к холоду (рекомендуем -1…0 °C):
-груши
-абрикосы
-персики
-яблоки
Индивидуальные условия хранения:
лук и чеснок — не выше +2 °C
картофель — около +4 °C (чтобы не пророс и не промерз)
сухофрукты и зелёные помидоры — максимум +20 °C, иначе риск бактериального заражения
Важно: При повышенных температурах мякоть плодов становится питательной средой для бактерий, вызывающих пищевые отравления.
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