Взрослые стали сосать пустышки для борьбы со стрессом

В Китае стремительно распространяется необычный тренд: взрослые начинают использовать соски-пустышки — не в шутку, а всерьёз, как способ справиться с эмоциональным напряжением, тревожностью и бессонницей. Об этом сообщает издание South China Morning Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Те, кто решился испытать новый способ расслабления, утверждают, что сосание пустышки действительно помогает им успокоиться, снизить уровень стресса и даже отказаться от вредных привычек, таких как курение. Некоторые описывают эффект как возвращение в состояние психологической безопасности, ассоциируемое с младенчеством. В условиях высоких требований на работе и постоянной перегрузки многие находят в этом простом ритуале утешение и чувство контроля.
Несмотря на кажущуюся безобидность тренда, специалисты не спешат одобрять его. Стоматолог Тан Цаоминь из Чэнду предупредил, что регулярное использование пустышек может привести к негативным последствиям: нарушению прикуса, болям в челюстях и ограничению подвижности нижней челюсти. По его словам, взрослый организм не предназначен для таких нагрузок на зубы и мышцы лица.
С психологической точки зрения тоже есть сомнения. Психолог Чжан Мо отмечает, что обращение к детским предметам может указывать на избегание реального решения проблем. По его мнению, вместо того чтобы прибегать к инфантильным формам самоуспокоения, стоит работать с причинами тревожности через осознанные стратегии и профессиональную помощь.
В китайских соцсетях этот тренд вызвал бурную дискуссию. Многие пользователи откровенно высмеивают новое увлечение, называя его странным и нелепым. Другие, напротив, защищают право на любой безопасный способ справляться со стрессом в непростых жизненных условиях.
Так или иначе, феномен набирает обороты и ставит перед обществом важные вопросы: насколько мы перегружены, почему ищем утешение в простых формах и где проходит граница между нормой и психологической компенсацией?
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