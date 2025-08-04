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04.08.2025, 06:42

Взрослые стали сосать пустышки для борьбы со стрессом

Новости Мира 0 344

В Китае стремительно распространяется необычный тренд: взрослые начинают использовать соски-пустышки — не в шутку, а всерьёз, как способ справиться с эмоциональным напряжением, тревожностью и бессонницей. Об этом сообщает издание South China Morning Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Как работают пустышки для взрослых

Те, кто решился испытать новый способ расслабления, утверждают, что сосание пустышки действительно помогает им успокоиться, снизить уровень стресса и даже отказаться от вредных привычек, таких как курение. Некоторые описывают эффект как возвращение в состояние психологической безопасности, ассоциируемое с младенчеством. В условиях высоких требований на работе и постоянной перегрузки многие находят в этом простом ритуале утешение и чувство контроля.

Врачи предостерегают: у метода есть побочные эффекты

Несмотря на кажущуюся безобидность тренда, специалисты не спешат одобрять его. Стоматолог Тан Цаоминь из Чэнду предупредил, что регулярное использование пустышек может привести к негативным последствиям: нарушению прикуса, болям в челюстях и ограничению подвижности нижней челюсти. По его словам, взрослый организм не предназначен для таких нагрузок на зубы и мышцы лица.

С психологической точки зрения тоже есть сомнения. Психолог Чжан Мо отмечает, что обращение к детским предметам может указывать на избегание реального решения проблем. По его мнению, вместо того чтобы прибегать к инфантильным формам самоуспокоения, стоит работать с причинами тревожности через осознанные стратегии и профессиональную помощь.

Общество разделилось: странная мода или сигнал о глубоком стрессе?

В китайских соцсетях этот тренд вызвал бурную дискуссию. Многие пользователи откровенно высмеивают новое увлечение, называя его странным и нелепым. Другие, напротив, защищают право на любой безопасный способ справляться со стрессом в непростых жизненных условиях.

Так или иначе, феномен набирает обороты и ставит перед обществом важные вопросы: насколько мы перегружены, почему ищем утешение в простых формах и где проходит граница между нормой и психологической компенсацией?

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