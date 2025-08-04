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04.08.2025, 07:20

Стоматолог отравил жену цианидом, добавив яд в капельницу

Новости Мира 0 447

В штате Колорадо (США) суд приговорил стоматолога Джеймса Крейга к пожизненному заключению за преднамеренное убийство собственной жены. Как выяснилось, мужчина ввел ей цианид через капельницу, маскируя свои действия под заботу о здоровье супруги. Трагедия произошла в марте 2023 года и потрясла общественность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Женщина умерла в больнице — правда вскрылась после экспертизы

Как сообщили в полиции, Крейг сам доставил жену в медицинское учреждение, утверждая, что у нее судороги и сильное головокружение. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало отравление цианидом — высокотоксичным веществом, которое вызывает быструю остановку дыхания и сердца.

Преступный план: покупка яда и обман под видом стоматологической практики

В ходе следствия стало известно, что мужчина заранее приобрел яд, прикрываясь профессиональной деятельностью. Вскоре выяснилось, что он добавил отраву в капельницу, которую ставил жене под предлогом лечения. Полиция установила, что Крейг имел любовницу и планировал развод, а убийство супруги рассматривал как способ «освободиться» от обязательств.

Вердикт присяжных: умышленное убийство и пожизненное без права на УДО

Присяжные признали Джеймса Крейга виновным в умышленном убийстве. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение. Таким образом, стоматолог проведет остаток жизни за решеткой.

Похожий случай в Индии: яд в молоке

Этот случай не единственный в практике семейных отравлений. Ранее в Индии женщина попыталась отравить мужа, добавив яд в молоко после бытовой ссоры. На этот раз мужчину удалось спасти: соседи вовремя заметили неладное, оказали первую помощь и вызвали медиков.

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