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04.08.2025, 11:40

Скончался Эльдар Шенгелая — народный артист СССР и легенда грузинского кино

Новости Мира 0 364

В возрасте 92 лет ушёл из жизни выдающийся грузинский кинорежиссёр Эльдар Шенгелая. О его смерти сообщили в Фонде Нато Вачнадзе. Сообщение было опубликовано на странице организации в социальной сети Facebook, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в заявлении.

Причина смерти не уточняется.

Творческий путь: от дипломной работы до международного признания

Эльдар Шенгелая начал свою карьеру в кино в конце 1950-х годов. Его фильмография включает знаковые ленты, оказавшие влияние на развитие кинематографа Грузии и всего постсоветского пространства. Среди его известных работ:

  • «Белый караван» — драма о кочевой жизни, получившая международную известность;

  • «Необыкновенная выставка» — снята по сценарию Резо Габриадзе, ставшая одной из первых авторских картин режиссёра;

  • «Чудаки» — философская комедия о необычных людях и тонкостях человеческой натуры.

В 2018 году Шенгелая получил премию «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» за свою картину «Кресло».

Заслуженное признание и награды

За выдающийся вклад в развитие искусства Эльдар Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР. Его творчество также отмечено многочисленными государственными наградами и премиями.

Ушёл представитель золотой эпохи грузинского кино

Эльдар Шенгелая принадлежал к плеяде мастеров, чьи фильмы стали классикой. Его работы отличались тонкой ироничностью, гуманизмом и философским взглядом на повседневную жизнь. Он не только творил, но и вдохновлял последующие поколения режиссёров.

Ушла ещё одна звезда

В тот же период стало известно о смерти актрисы Лони Андерсон — бывшей супруги Берта Рейнольдса и партнёрши Арнольда Шварценеггера по экрану. Ей должно было исполниться 80 лет 5 августа. Причина её смерти также не уточняется.

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