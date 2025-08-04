Названы 10 самых популярных кроссоверов в мире

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Международный аналитический портал Focus2move опубликовал свежий рейтинг наиболее продаваемых кроссоверов и внедорожников (SUV) по итогам первых шести месяцев 2025 года. Исследование основано на глобальных данных о продажах автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Toyota RAV4

Абсолютный лидер — Toyota RAV4

Первое место в мировом рейтинге заняла Toyota RAV4. Этот кроссовер сохраняет устойчивую популярность благодаря универсальности, надежности и сбалансированному сочетанию цены и качества. RAV4 востребован как в Северной Америке, так и в Европе и Азии.

Tesla Model Y — вторая по популярности

На второй строчке расположилась Tesla Model Y, демонстрируя стремительный рост продаж благодаря высокой автономности, инновационным технологиям и растущему интересу к электромобилям по всему миру.

Honda CR-V — стабильный выбор

Третье место занимает Honda CR-V. Этот кроссовер традиционно ценится за комфорт, вместительность и репутацию одного из самых надежных автомобилей в своем классе.

Также в пятёрке — Hyundai и Kia

Замыкают пятёрку лидеров Hyundai Tucson и Kia Sportage — представители южнокорейского автопрома, активно укрепляющие позиции на глобальном рынке благодаря современному дизайну, передовым опциям и конкурентоспособной цене.

Остальные участники топ-10

В десятку самых популярных кроссоверов в мире также вошли:

Volkswagen Tiguan — один из самых успешных SUV в Европе;

BYD Song — представитель китайского автопрома с растущей долей на глобальном рынке;

Honda HR-V — компактный и практичный вариант для городских условий;

Mercedes-Benz GLC — премиальный SUV с устойчивым спросом;

Hyundai Creta — доступный и востребованный кроссовер, особенно популярен в развивающихся странах.

Неудачные модели: антирейтинг Toyota

Помимо рейтинга популярности, Focus2move упомянул и антирейтинг — самые ненадежные модели японского бренда Toyota. По данным ресурса: