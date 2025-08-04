Названы 10 самых популярных кроссоверов в мире

Международный аналитический портал Focus2move опубликовал свежий рейтинг наиболее продаваемых кроссоверов и внедорожников (SUV) по итогам первых шести месяцев 2025 года. Исследование основано на глобальных данных о продажах автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Первое место в мировом рейтинге заняла Toyota RAV4. Этот кроссовер сохраняет устойчивую популярность благодаря универсальности, надежности и сбалансированному сочетанию цены и качества. RAV4 востребован как в Северной Америке, так и в Европе и Азии.
На второй строчке расположилась Tesla Model Y, демонстрируя стремительный рост продаж благодаря высокой автономности, инновационным технологиям и растущему интересу к электромобилям по всему миру.
Третье место занимает Honda CR-V. Этот кроссовер традиционно ценится за комфорт, вместительность и репутацию одного из самых надежных автомобилей в своем классе.
Замыкают пятёрку лидеров Hyundai Tucson и Kia Sportage — представители южнокорейского автопрома, активно укрепляющие позиции на глобальном рынке благодаря современному дизайну, передовым опциям и конкурентоспособной цене.
В десятку самых популярных кроссоверов в мире также вошли:
Volkswagen Tiguan — один из самых успешных SUV в Европе;
BYD Song — представитель китайского автопрома с растущей долей на глобальном рынке;
Honda HR-V — компактный и практичный вариант для городских условий;
Mercedes-Benz GLC — премиальный SUV с устойчивым спросом;
Hyundai Creta — доступный и востребованный кроссовер, особенно популярен в развивающихся странах.
Помимо рейтинга популярности, Focus2move упомянул и антирейтинг — самые ненадежные модели японского бренда Toyota. По данным ресурса:
Toyota GR Supra признана самой проблемной моделью марки за последние 20 лет. Среди типичных неисправностей — сбои в системе помощи при торможении и проблемы с натяжителями ремней безопасности.
Электромобиль Toyota bZ4X также получил низкие оценки по надежности. Основная претензия владельцев — низкое качество болтов ступицы, что вызывает опасения по части безопасности.
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