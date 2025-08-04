18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.08.2025, 12:41

Названы 10 самых популярных кроссоверов в мире

Новости Мира 0 551

Международный аналитический портал Focus2move опубликовал свежий рейтинг наиболее продаваемых кроссоверов и внедорожников (SUV) по итогам первых шести месяцев 2025 года. Исследование основано на глобальных данных о продажах автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Toyota RAV4
Фото: Toyota RAV4

Абсолютный лидер — Toyota RAV4

Первое место в мировом рейтинге заняла Toyota RAV4. Этот кроссовер сохраняет устойчивую популярность благодаря универсальности, надежности и сбалансированному сочетанию цены и качества. RAV4 востребован как в Северной Америке, так и в Европе и Азии.

Tesla Model Y — вторая по популярности

На второй строчке расположилась Tesla Model Y, демонстрируя стремительный рост продаж благодаря высокой автономности, инновационным технологиям и растущему интересу к электромобилям по всему миру.

Honda CR-V — стабильный выбор

Третье место занимает Honda CR-V. Этот кроссовер традиционно ценится за комфорт, вместительность и репутацию одного из самых надежных автомобилей в своем классе.

Также в пятёрке — Hyundai и Kia

Замыкают пятёрку лидеров Hyundai Tucson и Kia Sportage — представители южнокорейского автопрома, активно укрепляющие позиции на глобальном рынке благодаря современному дизайну, передовым опциям и конкурентоспособной цене.

Остальные участники топ-10

В десятку самых популярных кроссоверов в мире также вошли:

  • Volkswagen Tiguan — один из самых успешных SUV в Европе;

  • BYD Song — представитель китайского автопрома с растущей долей на глобальном рынке;

  • Honda HR-V — компактный и практичный вариант для городских условий;

  • Mercedes-Benz GLC — премиальный SUV с устойчивым спросом;

  • Hyundai Creta — доступный и востребованный кроссовер, особенно популярен в развивающихся странах.

Неудачные модели: антирейтинг Toyota

Помимо рейтинга популярности, Focus2move упомянул и антирейтинг — самые ненадежные модели японского бренда Toyota. По данным ресурса:

  • Toyota GR Supra признана самой проблемной моделью марки за последние 20 лет. Среди типичных неисправностей — сбои в системе помощи при торможении и проблемы с натяжителями ремней безопасности.

  • Электромобиль Toyota bZ4X также получил низкие оценки по надежности. Основная претензия владельцев — низкое качество болтов ступицы, что вызывает опасения по части безопасности.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…