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04.08.2025, 13:35

Сдала в багаж: 27-летняя мать перевозила двухлетнего ребенка в чемодане

Новости Мира 0 595

В Новой Зеландии раскрыт шокирующий инцидент: молодая женщина спрятала собственного ребенка в дорожный чемодан и попыталась перевезти его в багажном отсеке междугороднего автобуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Подозрительная сумка привлекла внимание

Инцидент произошел примерно в 100 километрах от Окленда. Водитель автобуса, заметив подозрительные движения внутри чемодана во время остановки, принял решение проверить содержимое багажа. Открыв сумку, он с ужасом обнаружил двухлетнюю девочку, зажатую в тесном пространстве.

Мать находилась рядом — на пассажирском месте

Оказалось, что мать девочки ехала в том же автобусе, но среди пассажиров. 27-летняя женщина не проявляла признаков беспокойства и не предпринимала попыток вытащить ребенка. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на The Guardian, малышка получила тепловой удар и имела на теле ссадины, предположительно полученные в результате перевозки в замкнутом пространстве.

Своевременное вмешательство спасло жизнь

Полицейские отметили, что благодаря внимательности и решительности водителя удалось избежать трагедии. Девочку срочно госпитализировали, в настоящее время она находится под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как стабильное.

Женщине предъявлены серьезные обвинения

Мать ребенка арестована. Ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетним и в пренебрежении обязанностями по его уходу. Ей предстоит судебное разбирательство, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе как самой женщины, так и ее дочери.

Общественность в шоке

История вызвала волну возмущения в Новой Зеландии. В социальных сетях и местных СМИ не утихают обсуждения произошедшего, многие требуют ужесточения мер наказания за подобные преступления. Сотрудники органов опеки уже подключились к делу и намерены провести собственное расследование.

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