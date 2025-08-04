Рабочий нашел бутылку с посланием, оставленную в стене маяка более 120 лет назад

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Необычную находку сделал маляр во время реставрационных работ на историческом маяке Кейп-Бруни в австралийской Тасмании. Как сообщает The Guardian, в стене здания обнаружили стеклянную бутылку с посланием, которому более 120 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Bernie/Tasmania Museum and Art Gallery

Случайная находка в стене маяка

Автором открытия стал рабочий Брайан Берфорд, занимавшийся плановым обслуживанием объекта культурного наследия. Он проводил работы в верхней части башни, где расположены линза и механизм освещения маяка. Разбирая повреждённые участки и устраняя следы коррозии, мужчина заметил в углублении стены странный блеск. Присмотревшись, он нащупал и вытащил стеклянную бутылку, плотно закупоренную пробкой, залитой битумом.

Послание из прошлого

Внутри находился свёрнутый лист бумаги. За расшифровку старинного документа взялись специалисты Тасманийского музея и художественной галереи. Им потребовалось несколько дней, чтобы осторожно извлечь письмо и изучить его содержимое.

Как выяснилось, записка была написана в 1903 году. На двух листах неизвестный автор подробно описал работы по модернизации маяка, проходившие в тот период. Это письмо можно считать своеобразным техническим отчётом и капсулой времени, оставленной будущим поколениям.

Реликвия станет музейным экспонатом

Вскоре послание планируют выставить для широкой публики. Как отмечают сотрудники музея, подобные находки крайне редки и представляют историческую ценность, позволяя глубже понять быт и методы работы инженеров и строителей начала XX века.