Двойной «взрыв» на Солнце: стоит ли опасаться последствий на Земле

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В течение суток на Солнце зафиксированы две мощные вспышки класса M, что вызвало интерес у ученых и обеспокоенность у части общественности. Однако, по словам специалистов, поводов для паники нет, сообщает Lada.kz.

Фото: pikabu.ru

Что произошло

4 августа 2025 года в 07:57 по московскому времени (09:57 по Астане) в активной области Солнца с номером 4168 произошла вторая по счету за сутки вспышка класса M. По предварительным данным, её мощность составила M2.1.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Институте солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, первая вспышка произошла вечером 3 августа (в 17:00 по Москве, или в 19:00 по Астане) — она была еще сильнее: уровня M2.9.

Насколько это опасно

Несмотря на то что речь идет о самых сильных вспышках за последние недели, ученые призывают сохранять спокойствие. По их словам, всплеск солнечной активности пока ограничен и локализован в одном компактном центре.

«Признаков глобального роста активности нет. Несмотря на расположение центра вспышек напротив Земли, на данный момент не наблюдается влияния на магнитное поле планеты или радиационную обстановку, в которой работают спутники и космические аппараты», – отмечается в сообщении лаборатории.

Что такое вспышки класса M

Солнечные вспышки классифицируются по шкале: C (слабые), M (средние) и X (сильнейшие). Вспышки класса M, к которым относятся события 3 и 4 августа, могут вызывать незначительные геомагнитные бури и кратковременные сбои радиосвязи на полюсах Земли, но обычно не несут серьезных угроз.

Следим за обстановкой

Специалисты продолжают наблюдение за активностью Солнца. В ближайшее время ожидается обновление данных и уточнение возможных последствий вспышек. Однако на текущий момент угрозы для Земли или ее технологической инфраструктуры не выявлено.