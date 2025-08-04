18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.08.2025, 18:54

Двойной «взрыв» на Солнце: стоит ли опасаться последствий на Земле

Новости Мира 0 261

В течение суток на Солнце зафиксированы две мощные вспышки класса M, что вызвало интерес у ученых и обеспокоенность у части общественности. Однако, по словам специалистов, поводов для паники нет, сообщает Lada.kz. 

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Что произошло

4 августа 2025 года в 07:57 по московскому времени (09:57 по Астане) в активной области Солнца с номером 4168 произошла вторая по счету за сутки вспышка класса M. По предварительным данным, её мощность составила M2.1.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Институте солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, первая вспышка произошла вечером 3 августа (в 17:00 по Москве, или в 19:00 по Астане) — она была еще сильнее: уровня M2.9.

Насколько это опасно

Несмотря на то что речь идет о самых сильных вспышках за последние недели, ученые призывают сохранять спокойствие. По их словам, всплеск солнечной активности пока ограничен и локализован в одном компактном центре.

«Признаков глобального роста активности нет. Несмотря на расположение центра вспышек напротив Земли, на данный момент не наблюдается влияния на магнитное поле планеты или радиационную обстановку, в которой работают спутники и космические аппараты», – отмечается в сообщении лаборатории.

Что такое вспышки класса M

Солнечные вспышки классифицируются по шкале: C (слабые), M (средние) и X (сильнейшие). Вспышки класса M, к которым относятся события 3 и 4 августа, могут вызывать незначительные геомагнитные бури и кратковременные сбои радиосвязи на полюсах Земли, но обычно не несут серьезных угроз.

Следим за обстановкой

Специалисты продолжают наблюдение за активностью Солнца. В ближайшее время ожидается обновление данных и уточнение возможных последствий вспышек. Однако на текущий момент угрозы для Земли или ее технологической инфраструктуры не выявлено.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…