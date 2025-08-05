Индийский чиновник переломал сотрудникам аэропорта кости за просьбу оплатить багаж

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Инцидент с участием армейского офицера в аэропорту города Сринагар вызвал широкий резонанс в Индии. По данным издания Times of India, конфликт произошёл после того, как пассажиру было отказано в посадке на рейс без оплаты за перевес багажа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: TOI

Отказ оплатить и попытка пройти без регистрации

Фигурантом инцидента стал офицер индийской армии Ритеш Кумар Сингх. Он прибыл в аэропорт с ручной кладью, вес которой значительно превышал разрешённые нормы. Когда сотрудники авиакомпании SpiceJet попросили его оплатить перевес, чиновник отказался и попытался пройти на борт самолёта без завершения регистрационной процедуры.

Агрессия против персонала: четверо пострадавших

По заявлению авиакомпании, попытка остановить Сингха привела к агрессивной реакции с его стороны. Он напал на сотрудников — всего пострадали четверо. Один из них получил тяжёлые травмы, включая перелом позвоночника и повреждение челюсти. У другого после удара в лицо началось обильное кровотечение из носа и рта. Свидетели утверждают, что офицер продолжал нападение даже после вмешательства службы безопасности и полиции.

Ответные обвинения и видеодоказательства

Сам Ритеш Кумар Сингх утверждает, что стал жертвой провокации со стороны сотрудников аэропорта, и уже подал встречную жалобу в полицию. Однако SpiceJet передала следствию видеозапись происшествия и начала процедуру внесения офицера в чёрный список авиакомпании, что, по сути, означает запрет на полёты.

Реакция военного ведомства

Министерство обороны Индии заявило о начале тщательной проверки. Представители военного командования подчеркнули, что рассматривают обвинения с полной серьёзностью и намерены принять дисциплинарные меры, если вина офицера будет доказана. Ведомство также заверило, что придерживается высоких стандартов поведения и не намерено покрывать недопустимые действия своих представителей.