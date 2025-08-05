Ученые исследовали ледник на отдаленном острове и пришли в ужас

Ученые заявили о стремительном исчезновении ледников на отдаленном острове Херд, расположенном в южной части Индийского океана. По данным, опубликованным The Guardian, речь идет о тревожной тенденции, угрожающей как климатической стабильности, так и биоразнообразию региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Остров Херд, находящийся к юго-западу от Австралии, теряет свои ледяные массивы с угрожающей скоростью. Исследования показали, что с 1947 по 2019 год средняя температура на острове повысилась на 0,7°C. За этот же период площадь ледников сократилась с 289 до 225 квадратных километров — это почти 25% от первоначального объема.
Особенно сильно пострадал ледник Стивенсона — крупнейший на острове. Именно на нем зафиксировано наибольшее сокращение ледового покрова.
Еще более драматическая картина наблюдается на соседнем полуострове Лоуренс. Там площадь ледников уменьшилась почти в пять раз — с 10,5 до всего лишь 2,2 кв. км. Ученые предупреждают: если тенденция сохранится, ледяные поля на полуострове могут исчезнуть полностью уже в ближайшие десятилетия.
На острове Херд и прилегающих участках суши обитает множество уникальных животных, включая крупные колонии пингвинов. Быстрое таяние ледников может разрушить хрупкие экосистемы, лишив животных привычной среды обитания.
Исследователи подчеркивают: только масштабное сокращение выбросов парниковых газов может приостановить этот процесс. В противном случае исчезновение ледников станет необратимым.
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