Ученые исследовали ледник на отдаленном острове и пришли в ужас

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Ученые заявили о стремительном исчезновении ледников на отдаленном острове Херд, расположенном в южной части Индийского океана. По данным, опубликованным The Guardian, речь идет о тревожной тенденции, угрожающей как климатической стабильности, так и биоразнообразию региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: zelvan/Shutterstock/FOTODOM

25% льда исчезло: за 70 лет климат изменился кардинально

Остров Херд, находящийся к юго-западу от Австралии, теряет свои ледяные массивы с угрожающей скоростью. Исследования показали, что с 1947 по 2019 год средняя температура на острове повысилась на 0,7°C. За этот же период площадь ледников сократилась с 289 до 225 квадратных километров — это почти 25% от первоначального объема.

Особенно сильно пострадал ледник Стивенсона — крупнейший на острове. Именно на нем зафиксировано наибольшее сокращение ледового покрова.

На полуострове Лоуренс ситуация еще хуже

Еще более драматическая картина наблюдается на соседнем полуострове Лоуренс. Там площадь ледников уменьшилась почти в пять раз — с 10,5 до всего лишь 2,2 кв. км. Ученые предупреждают: если тенденция сохранится, ледяные поля на полуострове могут исчезнуть полностью уже в ближайшие десятилетия.

Под угрозой колонии пингвинов и экосистемы

На острове Херд и прилегающих участках суши обитает множество уникальных животных, включая крупные колонии пингвинов. Быстрое таяние ледников может разрушить хрупкие экосистемы, лишив животных привычной среды обитания.

Исследователи подчеркивают: только масштабное сокращение выбросов парниковых газов может приостановить этот процесс. В противном случае исчезновение ледников станет необратимым.