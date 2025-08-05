18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.08.2025, 08:11

Ученые исследовали ледник на отдаленном острове и пришли в ужас

Новости Мира 0 483

Ученые заявили о стремительном исчезновении ледников на отдаленном острове Херд, расположенном в южной части Индийского океана. По данным, опубликованным The Guardian, речь идет о тревожной тенденции, угрожающей как климатической стабильности, так и биоразнообразию региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: zelvan/Shutterstock/FOTODOM
Фото: zelvan/Shutterstock/FOTODOM

25% льда исчезло: за 70 лет климат изменился кардинально

Остров Херд, находящийся к юго-западу от Австралии, теряет свои ледяные массивы с угрожающей скоростью. Исследования показали, что с 1947 по 2019 год средняя температура на острове повысилась на 0,7°C. За этот же период площадь ледников сократилась с 289 до 225 квадратных километров — это почти 25% от первоначального объема.

Особенно сильно пострадал ледник Стивенсона — крупнейший на острове. Именно на нем зафиксировано наибольшее сокращение ледового покрова.

На полуострове Лоуренс ситуация еще хуже

Еще более драматическая картина наблюдается на соседнем полуострове Лоуренс. Там площадь ледников уменьшилась почти в пять раз — с 10,5 до всего лишь 2,2 кв. км. Ученые предупреждают: если тенденция сохранится, ледяные поля на полуострове могут исчезнуть полностью уже в ближайшие десятилетия.

Под угрозой колонии пингвинов и экосистемы

На острове Херд и прилегающих участках суши обитает множество уникальных животных, включая крупные колонии пингвинов. Быстрое таяние ледников может разрушить хрупкие экосистемы, лишив животных привычной среды обитания.

Исследователи подчеркивают: только масштабное сокращение выбросов парниковых газов может приостановить этот процесс. В противном случае исчезновение ледников станет необратимым.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Andrew110
Andrew110
Облик планеты меняется, какая новость! Ведь 4млрд лет Земля находилась в неизменном состоянии, а теперь начала меняться! Этого не может быть! Как же эти псевдо ученые любят вешать лапшу на уши людям.
06.08.2025, 04:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…