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05.08.2025, 08:19

Сигнал «Атом»: о чём информирует самый жуткий звук в мире и куда нужно успеть добежать за 15 минут

Новости Мира 0 509

В условиях возможной ядерной угрозы особое значение приобретает система оповещения населения. Одним из самых тревожных сигналов, способных прозвучать в мегаполисе, является сигнал «Атом» — он информирует граждан о надвигающемся ядерном ударе и требует немедленных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Как звучит сигнал ядерной тревоги

Сигнал «Атом» невозможно спутать с другими видами оповещений. Его последовательность проста, но внушает ужас: один длинный гудок, за которым следуют два коротких — и так несколько раз подряд. Звук транслируется по всем основным каналам связи:

  • телевидению и радио,

  • системам громкоговорящей связи,

  • сиренам,

  • гудкам железнодорожного и водного транспорта.

Этот сигнал означает, что угроза реальна и требует немедленного реагирования со стороны граждан и служб.

Что происходит после получения сигнала

После того как прозвучал сигнал ядерной тревоги, начинают действовать заранее отработанные экстренные протоколы. Одним из ключевых звеньев гражданской обороны становится метрополитен, особенно в Москве, где предусмотрена функция превращения метро в герметичное убежище.

В течение 10–15 минут после сигнала:

  • Автоматически закрываются гермозатворы, изолируя станции и тоннели от внешней среды.

  • Метро переходит в автономный режим, отключаясь от городской инфраструктуры.

  • Эскалаторы переводятся в режим движения вниз, обеспечивая приток людей в укрытие.

  • Переходы между станциями блокируются, чтобы исключить распространение радиации.

  • Запускаются аварийные генераторы, обеспечивающие независимое электроснабжение.

Важно: после начала герметизации остановить этот процесс уже невозможно.

Что делать гражданам: 15 минут на спасение

Как только услышан сигнал «Атом», у людей есть всего 10–15 минут, чтобы успеть добраться до ближайшего укрытия. В мегаполисах таким укрытием может быть станция метро, оборудованная для использования в качестве убежища.

Рекомендуемые действия:

  • немедленно прекратить все дела и искать ближайший вход в метро или другое защищённое помещение;

  • не пытаться эвакуироваться наземным транспортом — это может быть опасно и неэффективно;

  • следовать указаниям спасательных и правоохранительных служб;

  • не покидать убежище до официального сообщения об окончании угрозы и снижении радиационного фона до безопасного уровня.

Ядерная угроза: почему важно знать и не паниковать

История с сигналом «Атом» — напоминание о том, насколько серьёзно относились к вопросам гражданской обороны в СССР и насколько актуальны эти меры в современном мире. Несмотря на кажущуюся фантастичность сценариев ядерной угрозы, система оповещения и укрытия остаётся важной частью национальной безопасности. Знание простых правил может спасти жизнь в критический момент.

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