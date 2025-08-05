Сигнал «Атом»: о чём информирует самый жуткий звук в мире и куда нужно успеть добежать за 15 минут

В условиях возможной ядерной угрозы особое значение приобретает система оповещения населения. Одним из самых тревожных сигналов, способных прозвучать в мегаполисе, является сигнал «Атом» — он информирует граждан о надвигающемся ядерном ударе и требует немедленных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Сигнал «Атом» невозможно спутать с другими видами оповещений. Его последовательность проста, но внушает ужас: один длинный гудок, за которым следуют два коротких — и так несколько раз подряд. Звук транслируется по всем основным каналам связи:
телевидению и радио,
системам громкоговорящей связи,
сиренам,
гудкам железнодорожного и водного транспорта.
Этот сигнал означает, что угроза реальна и требует немедленного реагирования со стороны граждан и служб.
После того как прозвучал сигнал ядерной тревоги, начинают действовать заранее отработанные экстренные протоколы. Одним из ключевых звеньев гражданской обороны становится метрополитен, особенно в Москве, где предусмотрена функция превращения метро в герметичное убежище.
В течение 10–15 минут после сигнала:
Автоматически закрываются гермозатворы, изолируя станции и тоннели от внешней среды.
Метро переходит в автономный режим, отключаясь от городской инфраструктуры.
Эскалаторы переводятся в режим движения вниз, обеспечивая приток людей в укрытие.
Переходы между станциями блокируются, чтобы исключить распространение радиации.
Запускаются аварийные генераторы, обеспечивающие независимое электроснабжение.
Важно: после начала герметизации остановить этот процесс уже невозможно.
Как только услышан сигнал «Атом», у людей есть всего 10–15 минут, чтобы успеть добраться до ближайшего укрытия. В мегаполисах таким укрытием может быть станция метро, оборудованная для использования в качестве убежища.
Рекомендуемые действия:
немедленно прекратить все дела и искать ближайший вход в метро или другое защищённое помещение;
не пытаться эвакуироваться наземным транспортом — это может быть опасно и неэффективно;
следовать указаниям спасательных и правоохранительных служб;
не покидать убежище до официального сообщения об окончании угрозы и снижении радиационного фона до безопасного уровня.
История с сигналом «Атом» — напоминание о том, насколько серьёзно относились к вопросам гражданской обороны в СССР и насколько актуальны эти меры в современном мире. Несмотря на кажущуюся фантастичность сценариев ядерной угрозы, система оповещения и укрытия остаётся важной частью национальной безопасности. Знание простых правил может спасти жизнь в критический момент.
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