Сигнал «Атом»: о чём информирует самый жуткий звук в мире и куда нужно успеть добежать за 15 минут

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В условиях возможной ядерной угрозы особое значение приобретает система оповещения населения. Одним из самых тревожных сигналов, способных прозвучать в мегаполисе, является сигнал «Атом» — он информирует граждан о надвигающемся ядерном ударе и требует немедленных действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото с сайта hibiny.ru

Как звучит сигнал ядерной тревоги

Сигнал «Атом» невозможно спутать с другими видами оповещений. Его последовательность проста, но внушает ужас: один длинный гудок, за которым следуют два коротких — и так несколько раз подряд. Звук транслируется по всем основным каналам связи:

телевидению и радио,

системам громкоговорящей связи,

сиренам,

гудкам железнодорожного и водного транспорта.

Этот сигнал означает, что угроза реальна и требует немедленного реагирования со стороны граждан и служб.

Что происходит после получения сигнала

После того как прозвучал сигнал ядерной тревоги, начинают действовать заранее отработанные экстренные протоколы. Одним из ключевых звеньев гражданской обороны становится метрополитен, особенно в Москве, где предусмотрена функция превращения метро в герметичное убежище.

В течение 10–15 минут после сигнала:

Автоматически закрываются гермозатворы , изолируя станции и тоннели от внешней среды.

Метро переходит в автономный режим , отключаясь от городской инфраструктуры.

Эскалаторы переводятся в режим движения вниз , обеспечивая приток людей в укрытие.

Переходы между станциями блокируются , чтобы исключить распространение радиации.

Запускаются аварийные генераторы, обеспечивающие независимое электроснабжение.

Важно: после начала герметизации остановить этот процесс уже невозможно.

Что делать гражданам: 15 минут на спасение

Как только услышан сигнал «Атом», у людей есть всего 10–15 минут, чтобы успеть добраться до ближайшего укрытия. В мегаполисах таким укрытием может быть станция метро, оборудованная для использования в качестве убежища.

Рекомендуемые действия:

немедленно прекратить все дела и искать ближайший вход в метро или другое защищённое помещение;

не пытаться эвакуироваться наземным транспортом — это может быть опасно и неэффективно;

следовать указаниям спасательных и правоохранительных служб;

не покидать убежище до официального сообщения об окончании угрозы и снижении радиационного фона до безопасного уровня.

Ядерная угроза: почему важно знать и не паниковать

История с сигналом «Атом» — напоминание о том, насколько серьёзно относились к вопросам гражданской обороны в СССР и насколько актуальны эти меры в современном мире. Несмотря на кажущуюся фантастичность сценариев ядерной угрозы, система оповещения и укрытия остаётся важной частью национальной безопасности. Знание простых правил может спасти жизнь в критический момент.