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05.08.2025, 08:26

В Британии заявили о когнитивных проблемах у Трампа

Новости Мира 0 547

Британское издание The Guardian опубликовало материал, в котором выражается обеспокоенность состоянием когнитивного здоровья президента США Дональда Трампа. Поводом стали его неоднократные странные высказывания и ошибки во время публичных мероприятий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Необычные заявления Трампа вызвали недоумение

Как пишет издание, в августе глава Белого дома допустил сразу несколько вызывающих недоумение заявлений. В частности, он заявил, что его дядя якобы лично знал Теодора Качинского, известного как Унабомбер — американский террорист, осуждённый за серию взрывов. Кроме того, во время визита в Великобританию Трамп внезапно начал говорить о ветряных мельницах, не объяснив, к чему он это упомянул.

Проблемы с логикой и потеря нити рассуждений

По информации журналистов, в ходе интервью и пресс-конференций президент США нередко сбивается с темы, теряет логическую последовательность речи и делает противоречивые утверждения. Эксперты, на которых ссылается The Guardian, подчеркивают, что подобные случаи становятся регулярными и вызывают обеспокоенность у представителей американского политического истеблишмента.

Подозрения в ухудшении здоровья — уже не редкость

Материал отмечает, что за последний год подобные эпизоды стали происходить систематически и уже не раз становились предметом обсуждения в американских СМИ. Некоторые политические комментаторы и медицинские специалисты открыто заявляют о возможных нарушениях в когнитивной сфере у президента.

Здоровье Трампа и Байдена — в фокусе внимания

Интересно, что ранее экс-врач Белого дома и ныне конгрессмен Ронни Джексон сделал резонансное заявление относительно соперника Трампа — Джо Байдена. По его словам, экс-президенту-демократу, вероятно, осталось жить от 12 до 18 месяцев, что вызвало бурную реакцию в американском обществе.

Также газета The Washington Post сообщала со ссылкой на медицинские источники, что у Трампа во время его президентства могли быть признаки рака простаты. Однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

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