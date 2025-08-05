«У него есть дочь и сын»: друг Юрия Антонова рассказал о детях музыканта — тайну уже не скрыть

Легендарный советский и российский композитор Юрий Антонов не смог лично присутствовать на церемонии вручения премии «Триумф Года». Причиной стал несчастный случай — артист получил травму, упав с лестницы в своём загородном доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Награду от его имени получил давний друг и поэт-песенник Владимир Ильичёв, который сотрудничает с Антоновым более трёх десятилетий.
Во время интервью изданию «Комсомольская правда» Владимир Ильичёв приоткрыл завесу тайны над личной жизнью композитора, которую тот тщательно скрывает от публики.
«Дочь Юрия Михайловича живёт во Франции. У него есть и сын, но они не поддерживают отношения. Мы почти никогда не говорим с ним о детях — это для него закрытая тема», — поделился Ильичёв.
Ранее о наследниках Антонова не сообщалось официально, и эти слова стали одним из первых подтверждений существования детей артиста.
По словам поэта, Юрий Антонов с особой теплотой относится к животным. В его загородной усадьбе обустроено целое отдельное помещение, которое сам артист называет «гостиницей» — именно там живут многочисленные кошки и собаки.
За питомцами ухаживает персонал — Антонов обеспечивает им полноценный уход и комфорт.
Несмотря на травму и возраст, композитор продолжает творческую деятельность. Ильичёв рассказал, что они уже завершили работу над новой композицией под названием «Доченька».
«Слова написал я, а музыку — Юрий Михайлович», — уточнил поэт.
Название песни и её создание могут быть личным и трогательным посвящением дочери композитора.
Известно, что Юрий Антонов уже давно страдает от заболеваний суставов. Он проходил лечение и даже прибегал к хирургическому вмешательству за рубежом, однако полученный эффект оказался временным.
Недавнее падение лишь усугубило состояние здоровья артиста — болезнь обострилась, и сейчас он проходит восстановление.
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