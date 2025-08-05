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05.08.2025, 09:08

«У него есть дочь и сын»: друг Юрия Антонова рассказал о детях музыканта — тайну уже не скрыть

Новости Мира 0 644

Легендарный советский и российский композитор Юрий Антонов не смог лично присутствовать на церемонии вручения премии «Триумф Года». Причиной стал несчастный случай — артист получил травму, упав с лестницы в своём загородном доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Награду от его имени получил давний друг и поэт-песенник Владимир Ильичёв, который сотрудничает с Антоновым более трёх десятилетий.

«У него есть дочь и сын»: откровения близкого друга

Во время интервью изданию «Комсомольская правда» Владимир Ильичёв приоткрыл завесу тайны над личной жизнью композитора, которую тот тщательно скрывает от публики.

«Дочь Юрия Михайловича живёт во Франции. У него есть и сын, но они не поддерживают отношения. Мы почти никогда не говорим с ним о детях — это для него закрытая тема», — поделился Ильичёв.

Ранее о наследниках Антонова не сообщалось официально, и эти слова стали одним из первых подтверждений существования детей артиста.

Дом для питомцев: необычное хобби музыканта

По словам поэта, Юрий Антонов с особой теплотой относится к животным. В его загородной усадьбе обустроено целое отдельное помещение, которое сам артист называет «гостиницей» — именно там живут многочисленные кошки и собаки.

За питомцами ухаживает персонал — Антонов обеспечивает им полноценный уход и комфорт.

Новая песня о семье

Несмотря на травму и возраст, композитор продолжает творческую деятельность. Ильичёв рассказал, что они уже завершили работу над новой композицией под названием «Доченька».

«Слова написал я, а музыку — Юрий Михайлович», — уточнил поэт.

Название песни и её создание могут быть личным и трогательным посвящением дочери композитора.

Проблемы со здоровьем усугубились

Известно, что Юрий Антонов уже давно страдает от заболеваний суставов. Он проходил лечение и даже прибегал к хирургическому вмешательству за рубежом, однако полученный эффект оказался временным.

Недавнее падение лишь усугубило состояние здоровья артиста — болезнь обострилась, и сейчас он проходит восстановление.

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