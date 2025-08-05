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05.08.2025, 10:18

Альцгеймер подкрадывается незаметно: ранние признаки, о которых вы не знали

Новости Мира 0 541

Болезнь Альцгеймера часто начинается с едва заметных симптомов, которые легко принять за обычную усталость или возрастную забывчивость. Однако на ранней стадии это нейродегенеративное заболевание уже запускает необратимые процессы в мозге. Об этом рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью «Ленте.ру», передает Lada.kz. 

Фото: iStock
Фото: iStock

Когда забывчивость — это не норма

По словам врача, одним из первых тревожных сигналов может быть кратковременное нарушение памяти, особенно той её части, которая отвечает за недавние события. Например, человек забывает, выключил ли газ или утюг, не может вспомнить, куда положил ключи, или не уверен, зачем вошёл в комнату.

Такие эпизоды нередко воспринимаются как естественные возрастные изменения или просто невнимательность, но именно они могут указывать на начало болезни Альцгеймера.

Что происходит с речью, ориентацией и критическим мышлением

На более выраженных стадиях у пациентов наблюдаются:

  • дезориентация в пространстве — человек может заблудиться даже в привычной обстановке;

  • речевые трудности — затруднено построение фраз, выбор слов;

  • снижение критического восприятия — теряется способность адекватно оценивать ситуацию;

  • проблемы с запоминанием — даже простые предметы или лица становятся «незнакомыми».

Всё это постепенно нарушает способность к самостоятельному обслуживанию и ведёт к полной зависимости от окружающих.

Факторы риска: кто в зоне повышенного внимания

Хирург отметил, что развитию болезни могут способствовать гипертонические кризы и эпизоды депрессии. Также в группе риска находятся люди с низким уровнем образования и узким кругом интересов. Пассивный образ жизни, недостаток интеллектуальной активности и отсутствие хобби увеличивают вероятность развития деменции.

Почему важно вовремя обратить внимание

Александр Умнов подчеркнул: ранняя диагностика болезни Альцгеймера позволяет замедлить её прогрессирование и улучшить качество жизни пациента. Поэтому важно не игнорировать даже незначительные изменения в поведении или памяти — особенно у пожилых людей.

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