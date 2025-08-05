Европейская страна объявила режим ЧС из-за азербайджанской нефти. Что в ней нашли?

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Министерство энергетики Румынии ввело режим чрезвычайной ситуации после обнаружения загрязнения в крупной партии нефти из Азербайджана. В сырье, поставленном через турецкий порт Джейхан, выявили органические хлориды — вещества, которые могут вывести из строя оборудование нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Bogdan Cristel BC / DBP / Reuters

Проблемная партия объемом 92 тысячи тонн поступила в Румынию с 16 по 18 июля. Нефть предназначалась для местной компании OMV Petrom, но после анализа предприятие отказалось от дальнейших поставок аналогичного сырья.

Перебои на рынке: Нефти не хватает, завод под угрозой остановки

Вслед за отказом OMV Petrom от второй партии, общий дефицит нефти составил 184 тысячи тонн. Это привело к серьезному сбою на национальном топливном рынке. Чтобы избежать остановки нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi и обеспечить стабильность в поставках нефтепродуктов, компания обратилась к государству с просьбой задействовать стратегические резервы.

В итоге OMV Petrom получила из аварийных запасов 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива. Однако по румынскому законодательству такие действия возможны лишь при официальном введении режима чрезвычайной ситуации. После выполнения всех процедур власти проинформировали об этом Еврокомиссию.

Проблема шире: загрязнение обнаружено и в других странах Европы

Случай в Румынии оказался не единичным. В июле британская корпорация BP — ключевой оператор азербайджанской нефтедобычи — также сообщила о загрязнении топлива хлоридами на трубопроводе Баку — Тбилиси — Джейхан. Компания утверждает, что речь идет о загрязнении отдельных партий, однако риски для нефтеперерабатывающей инфраструктуры весьма серьезны.

Итальянская Eni SpA также обнаружила загрязненное сырье на своих НПЗ. Нарушения выявились во время внутренних проверок. Аналогичные результаты получила австрийская OMV, успевшая обнаружить загрязнение до поступления нефти на переработку.

Последствия для Азербайджана: удар по цене нефти

Инциденты с загрязнением уже отразились на рыночной стоимости азербайджанской нефти марки Azeri Light. По данным агентства Bloomberg, на прошлой неделе несколько партий были проданы по минимальным ценам за последние годы.

Что такое органические хлориды и чем они опасны

Органические хлориды — это химические соединения, которые могут применяться при добыче нефти для повышения эффективности процессов. Однако в больших концентрациях они крайне опасны для технологического оборудования. Попадая в перерабатывающие установки, хлориды вызывают коррозию и могут повредить чувствительные системы на НПЗ.

Вопросы без ответов

До сих пор неясно, как именно произошло загрязнение партий нефти, и кто понесет ответственность за нанесённый ущерб. В то же время инцидент стал тревожным сигналом для европейских стран, импортирующих нефть по этому маршруту.