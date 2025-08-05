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05.08.2025, 14:39

«Страшная новость, шок, ужас»: Губерниев – о гибели Гришина

Новости Мира 0 539

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал известие о гибели коллеги Александра Гришина шокирующим и подчеркнул, что это большая утрата для профессионального сообщества и спорта в целом. По его словам, Гришин был «прекрасным человеком и профессиональным комментатором», глубоко знавшим материал и заслужившим уважение в цеху. Губерниев выразил соболезнования близким и признался, что воспринимает случившееся как личную трагедию, сообщает Lada.kz. 

Фото: a.grishin.official/Instagram
Фото: a.grishin.official/Instagram

«Всегда можно было положиться»

Губерниев напомнил, что они работали вместе в разное время, в том числе на телеканале «Россия-2». По его словам, Гришин комментировал не только фигурное катание, но и биатлон, а также соревнования по прыжкам в воду. «Когда работаешь с Гришиным, знаешь: всё будет в порядке. Он всегда был готов подставить плечо товарищески», — отметил он, говоря о профессионализме и человеческих качествах коллеги.

Обстоятельства трагедии

О смерти Александра Гришина сообщила его супруга Анастасия. По её словам, причиной стал несчастный случай на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что Гришина сбила электричка.

Карьера и признание

Александр Гришин много лет комментировал фигурное катание, в том числе в тандеме с Татьяной Тарасовой. За карьеру он работал на нескольких телеканалах; в последние годы — на Первом канале. Среди коллег он был известен скрупулёзной подготовкой к трансляциям и уважительным отношением к спортсменам и зрителям.

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