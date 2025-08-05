Стоматолог рассказал о последствиях самостоятельной установки пломб с маркетплейсов

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Стоматолог Алексей Антипенко предупредил: временные пломбировочные материалы, купленные онлайн, допустимо использовать лишь в крайнем случае и ненадолго — на часы, максимум на сутки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Когда это уместно

По словам врача, такие накладки можно рассматривать лишь как экстренную меру, если нет возможности быстро попасть к стоматологу — например, в поездке или на выходных.

Подходит это только для ситуаций, когда:

выпала пломба;

откололся край зуба и он травмирует язык или щеку.

В таких случаях допустимо временно «закрыть» острый край размягченной накладкой, чтобы дожить до приёма.

Почему постоянной заменой это быть не может

Антипенко подчёркивает: материалы неизвестного состава (часто похожи на пищевой пластик) не предназначены для длительного контакта с тканями зуба. Попытка «залечить» проблему дешёвой массой может скрыть симптомы и усугубить процесс.

Риск скрытого воспаления

Частая причина выпадения пломбы — давление экссудата при воспалении. Если на такой зуб поставить «самодельную» заглушку, воспаление может быстро прогрессировать с образованием гноя. В тяжёлых случаях это грозит серьёзными осложнениями, вплоть до сепсиса и угрозы жизни.

Диагноз важнее самодеятельности

«Обыватель не поставит себе правильный диагноз», — напоминает врач. Успешное лечение начинается с точного определения проблемы: кариес средней глубины, пульпит, хронический или острый периодонтит — подходы принципиально различаются. Самолечение повышает риск запустить болезнь.

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