Стоматолог рассказал о последствиях самостоятельной установки пломб с маркетплейсов

Стоматолог Алексей Антипенко предупредил: временные пломбировочные материалы, купленные онлайн, допустимо использовать лишь в крайнем случае и ненадолго — на часы, максимум на сутки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам врача, такие накладки можно рассматривать лишь как экстренную меру, если нет возможности быстро попасть к стоматологу — например, в поездке или на выходных.
Подходит это только для ситуаций, когда:
выпала пломба;
откололся край зуба и он травмирует язык или щеку.
В таких случаях допустимо временно «закрыть» острый край размягченной накладкой, чтобы дожить до приёма.
Антипенко подчёркивает: материалы неизвестного состава (часто похожи на пищевой пластик) не предназначены для длительного контакта с тканями зуба. Попытка «залечить» проблему дешёвой массой может скрыть симптомы и усугубить процесс.
Частая причина выпадения пломбы — давление экссудата при воспалении. Если на такой зуб поставить «самодельную» заглушку, воспаление может быстро прогрессировать с образованием гноя. В тяжёлых случаях это грозит серьёзными осложнениями, вплоть до сепсиса и угрозы жизни.
«Обыватель не поставит себе правильный диагноз», — напоминает врач. Успешное лечение начинается с точного определения проблемы: кариес средней глубины, пульпит, хронический или острый периодонтит — подходы принципиально различаются. Самолечение повышает риск запустить болезнь.
Использовать временную накладку только как кратковременную помощь (пару часов — сутки).
Как можно скорее обратиться к стоматологу, не откладывать визит.
Не пытаться «лечить» зуб самостоятельно материалами из интернета — это может навредить.
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