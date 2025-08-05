18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.53
620.52
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.08.2025, 18:34

Wi-Fi научили видеть сквозь стены — приватность теперь под угрозой

Новости Мира 0 402

Еще в 2003 году Американский союз защиты гражданских свобод предупреждал о превращении США в общество тотального наблюдения. С тех пор технологии наблюдения стремительно развивались, и теперь человечество живет в условиях, описанных в антиутопических романах: с биометрическими паспортами, системами распознавания лиц, камерами повсеместного видеонаблюдения и дронами. Очередной шаг в этом направлении — Wi-Fi-радар, способный фиксировать перемещения людей даже за стенами помещений, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Итальянские ученые открыли способ «видеть» через стены

Специалисты из Римского университета Сапиенца разработали технологию, которая анализирует колебания Wi-Fi-сигналов, вызванные присутствием человека. Эти изменения позволяют системе определять движение и расположение объектов даже в тех местах, куда невозможно заглянуть обычными способами — через стены, в полной темноте или за преградами.

Где могут использовать технологию

Разработку планируют применять там, где использование камер невозможно или нежелательно. Это могут быть, например, плохо освещенные помещения, временные укрытия или места, где наблюдение должно быть скрытным. Исследователи утверждают, что Wi-Fi-метод якобы более деликатен по сравнению с видеокамерами, так как не фиксирует изображение, а лишь изменения сигнала.

Приватность под угрозой

Тем не менее, эксперты в области цифровой безопасности выражают обеспокоенность. По их словам, такие технологии могут стать частью масштабной системы цифрового контроля, нарушающей границы личной свободы. Несмотря на заявления о «более приватной» природе Wi-Fi-наблюдения, на деле это может привести к исчезновению личного пространства как такового.

Цифровой контроль без согласия

Как отмечает издание Naked-Science, внедрение таких систем может происходить без ведома граждан, а значит — без их согласия. Это порождает новую волну дискуссий о соотношении безопасности и права на частную жизнь. В мире, где даже стены больше не преграда, вопрос конфиденциальности становится как никогда актуальным.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…