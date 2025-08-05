Wi-Fi научили видеть сквозь стены — приватность теперь под угрозой

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Еще в 2003 году Американский союз защиты гражданских свобод предупреждал о превращении США в общество тотального наблюдения. С тех пор технологии наблюдения стремительно развивались, и теперь человечество живет в условиях, описанных в антиутопических романах: с биометрическими паспортами, системами распознавания лиц, камерами повсеместного видеонаблюдения и дронами. Очередной шаг в этом направлении — Wi-Fi-радар, способный фиксировать перемещения людей даже за стенами помещений, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: YouTube

Итальянские ученые открыли способ «видеть» через стены

Специалисты из Римского университета Сапиенца разработали технологию, которая анализирует колебания Wi-Fi-сигналов, вызванные присутствием человека. Эти изменения позволяют системе определять движение и расположение объектов даже в тех местах, куда невозможно заглянуть обычными способами — через стены, в полной темноте или за преградами.

Где могут использовать технологию

Разработку планируют применять там, где использование камер невозможно или нежелательно. Это могут быть, например, плохо освещенные помещения, временные укрытия или места, где наблюдение должно быть скрытным. Исследователи утверждают, что Wi-Fi-метод якобы более деликатен по сравнению с видеокамерами, так как не фиксирует изображение, а лишь изменения сигнала.

Приватность под угрозой

Тем не менее, эксперты в области цифровой безопасности выражают обеспокоенность. По их словам, такие технологии могут стать частью масштабной системы цифрового контроля, нарушающей границы личной свободы. Несмотря на заявления о «более приватной» природе Wi-Fi-наблюдения, на деле это может привести к исчезновению личного пространства как такового.

Цифровой контроль без согласия

Как отмечает издание Naked-Science, внедрение таких систем может происходить без ведома граждан, а значит — без их согласия. Это порождает новую волну дискуссий о соотношении безопасности и права на частную жизнь. В мире, где даже стены больше не преграда, вопрос конфиденциальности становится как никогда актуальным.