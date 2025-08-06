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06.08.2025, 08:24

Назван простой способ определить здоровье мозга по рукопожатию

Новости Мира 0 323

Ученые из Великобритании обнаружили простую и эффективную связь между силой рукопожатия и состоянием головного мозга. Оказалось, что крепкое рукопожатие может указывать на меньшее количество возрастных повреждений в мозге. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: David Gyung/Shutterstock/FOTODOM
Фото: David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Что такое гиперинтенсивности и почему они важны

Речь идет о гиперинтенсивностях белого вещества — это светлые участки, которые врачи видят на снимках МРТ. Они часто появляются у пожилых людей, но могут наблюдаться и у молодых — особенно при наличии сосудистых заболеваний или нарушений обмена веществ. Наличие таких повреждений ассоциируется с ухудшением когнитивных способностей, высоким риском инсульта, деменции и проблем с координацией движений.

Сила кисти — индикатор мозгового здоровья

Британские специалисты проанализировали данные почти 35 тысяч человек, участвовавших в проекте UK Biobank. Они выяснили, что сила сжатия кисти — традиционный показатель общего мышечного тонуса — напрямую связана с состоянием белого вещества мозга. Люди с более крепким рукопожатием имели меньше гиперинтенсивностей и лучше сохранившуюся микроструктуру мозга.

Пол и гормоны тоже влияют

Исследование также учитывало уровень тестостерона — гормона, который влияет как на мышечную массу, так и на сосудистую систему. Более высокий уровень тестостерона действительно ассоциировался с меньшим числом повреждений белого вещества, однако его вклад оказался сравнительно небольшим — около 1–2%.

Возможная защита от инсульта и деменции

Авторы работы подчеркивают, что сила кисти может быть не просто показателем общего физического состояния, но и фактором, который защищает мозг от возрастных и сосудистых нарушений. Особенно ярко эта связь проявилась у мужчин, но наблюдалась и у женщин.

«Наше исследование показало, что большая сила кисти линейно связана с меньшим объемом гиперинтенсивностей и лучшей микроструктурой белого вещества. Это может указывать на защитную роль мышечной силы в отношении заболеваний мелких сосудов мозга, инсульта и деменции», — отмечают авторы.

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