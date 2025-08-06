Китайские ученые обнаружили полезное свойство чеснока — этот овощ может спасти вашу жизнь

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Обычный чеснок может стать настоящим спасением для сердца и сосудов. К такому выводу пришли китайские ученые в ходе лабораторных исследований, опубликованных в научном издании Frontiers in Pharmacology, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com

Исследование подтвердило: чеснок укрепляет сосуды

В ходе научного эксперимента специалисты из Китая изучали влияние чеснока на состояние сердечно-сосудистой системы. Эксперименты проводились на лабораторных мышах и показали обнадеживающие результаты: регулярное употребление чеснока способствует укреплению сосудов и улучшению их тонуса.

Главный компонент, отвечающий за этот эффект, — аллицин. Это вещество содержится в большом количестве именно в свежем чесноке. Оно препятствует образованию холестериновых бляшек, тем самым снижая риск закупорки сосудов и развития атеросклероза.

Профилактика инфарктов и инсультов

Кроме противохолестеринового действия, чеснок также способствует снижению уровня липидов в крови. Это особенно важно для людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, гипертонии.

По словам исследователей, именно сбалансированное питание с включением полезных продуктов, таких как чеснок, помогает предотвратить развитие опасных осложнений. Игнорирование этих рекомендаций может привести к образованию атеросклеротических бляшек, что со временем чревато серьезными последствиями.

Подтверждение от российских специалистов

О пользе чеснока ранее высказывались и отечественные эксперты. Так, известный врач и телеведущий Александр Мясников неоднократно подчеркивал, что чеснок обладает комплексным оздоровительным эффектом. Он способствует снижению воспаления в организме и помогает укрепить иммунитет.

Таким образом, китайские данные лишь подтверждают уже известные медицинские наблюдения: чеснок — это не только приправа, но и важный элемент здорового рациона.