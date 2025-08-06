Россиянин назвал худшую страну для отпуска: попытались ограбить в первые же 10 минут

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Российский тревел-блогер Алексей Кутовой поделился своим крайне негативным опытом путешествия в Камбоджу, назвав эту страну худшим направлением для отдыха среди всех, где он побывал. Его рассказ — предупреждение для всех, кто планирует экзотический отпуск в Юго-Восточной Азии, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ft.com

Попытка ограбления — уже на первой прогулке

По словам Кутового, отдых обернулся кошмаром уже в первые минуты пребывания в Пномпене — столице Камбоджи. На центральной улице города неизвестный попытался ограбить его спутницу. Этот инцидент произошёл буквально спустя десять минут после выхода из отеля.

«Такой агрессии и ощущения опасности я не чувствовал нигде — даже в самых бедных районах Индии», — признался блогер.

Второй шанс, который обернулся разочарованием

Кутовой отметил, что это был не первый его визит в Камбоджу. Впервые он побывал в стране во время поездки в Сиемреап — город, известный благодаря храмовому комплексу Ангкор-Ват. Однако тогда он мало что успел посмотреть и решил, что не вправе делать окончательные выводы.

Попытка пересмотреть мнение о Камбодже окончательно провалилась во время второго визита, когда он выбрал для отдыха столицу. По его словам, Пномпень поразил его масштабами бедности, неразвитостью и агрессивным отношением местных жителей к туристам.

«Пыль, грязь и иллюзии»: почему не стоит верить рекламным буклетам

Блогер резко раскритиковал заявления туроператоров о Камбодже как о «быстро развивающемся курорте с современным сервисом». По его словам, реальность не просто отличается от рекламных описаний — она полностью им противоречит.

«Это страна, где опасно выходить на улицу. Ни инфраструктуры, ни культуры обслуживания — только пыль, грязь и иллюзии, которые вам продадут как "экзотику"», — возмущается Кутовой.

Он также отметил, что Камбоджа существенно отстаёт в развитии от своих соседей — Таиланда, Вьетнама и даже Лаоса, который до недавнего времени считался самым неблагополучным государством в регионе.

Вывод путешественника

Алексей Кутовой призвал не поддаваться маркетинговым обещаниям и выбирать для отдыха более комфортные и безопасные направления.