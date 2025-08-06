В WhatsApp появится новая антимошенническая функция

Қазақ тіліне аудару

Мессенджер усиливает меры безопасности, внедряя функции по распознаванию мошеннических схем и предупреждению пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pinterest.com

Новые инструменты для оценки групповых чатов

WhatsApp добавит функцию предварительного ознакомления с информацией о групповых чатах, в которые приглашают незнакомые пользователи. Перед вступлением в такой чат пользователь сможет узнать:

кто является его создателем,

дату создания чата,

общее количество участников,

имеются ли среди них знакомые и сохранённые в телефоне контакты.

Уведомления от подобных чатов по умолчанию будут отключены — пока пользователь сам не начнёт участвовать в переписке.

Автоматические предупреждения о возможных мошенниках

Одной из ключевых новых функций станет система оповещений, предупреждающих о потенциально подозрительных действиях. В случае обнаружения сомнительного поведения, WhatsApp предоставит рекомендации по безопасному общению и предостережёт от поспешных действий.

Разработчики обратили особое внимание на популярную мошенническую тактику, при которой злоумышленники сначала приглашают жертву в групповой чат, а затем переводят общение в личные сообщения. Чтобы противодействовать этому, мессенджер тестирует механизм, который намеренно задерживает реакцию пользователя на сообщения от незнакомцев, показывая дополнительную информацию об отправителе.

Масштабная блокировка мошенников в Юго-Восточной Азии

WhatsApp также сообщил о проведении совместной операции с Meta и OpenAI. В ходе расследования удалось выявить масштабную мошенническую сеть, действовавшую через мессенджер на территории Камбоджи и других стран Юго-Восточной Азии. Злоумышленники использовали платформу для распространения финансовых пирамид и других нелегальных схем.

Результаты операции: