Черчесов возглавил «Ахмат»

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Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного официально объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Сообщение об этом появилось 6 августа в Telegram-канале команды, где специалиста поприветствовали словами: «С возвращением, Станислав Саламович», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал ФК «Ахмат» Грозный

После трех поражений — смена тренера

Решение о смене наставника было принято после неудачного старта в Российской премьер-лиге: в трех первых турах «Ахмат» потерпел три поражения, включая последнее — от махачкалинского «Динамо» со счетом 0:1. 5 августа клуб расстался с предыдущим тренером Александром Сторожуком.

Опытный наставник с международными успехами

Станислав Черчесов — один из самых известных российских тренеров. В своей карьере он дважды становился чемпионом Венгрии с «Ференцварошем», завоевывал Кубок Венгрии и выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». На международной арене он прославился как главный тренер сборной России, которая под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 — это лучший результат в истории сборной на чемпионатах мира.

Последний опыт — неудачный отрезок с Казахстаном

Перед возвращением в российский футбол Черчесов возглавлял сборную Казахстана. Однако на этом посту его команда показала неубедительные результаты — пять поражений в шести матчах Лиги наций УЕФА и разница мячей 0:15.