Охранник не впустил Дженнифер Лопес в бутик в Стамбуле

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в неловкой ситуации во время визита в Стамбул — ее не впустили в элитный бутик Chanel. Причиной стал охранник, который попросту не узнал знаменитость, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Дженнифер Лопес была замечена за шопингом в Istinye Park — одном из роскошных торговых центров Стамбула, Турция, 4 августа 2025 года. (Фото: haberler.com)

Бронирование было, но двери остались закрыты

Инцидент произошел в рамках визита Лопес в Турцию. Как сообщает издание Turkey Today, певица заранее забронировала посещение модного бутика Chanel в одном из престижных районов Стамбула. Однако когда звезда подошла к двери магазина, охранник заявил, что не может ее впустить, поскольку «все места заняты». При этом он, судя по всему, не узнал знаменитую гостью.

Реакция певицы: спокойно развернулась и ушла

По словам очевидцев, Лопес с улыбкой отреагировала на отказ. Она спокойно ответила, что «это не проблема», и направилась прочь от бутика. Уже после этого один из сотрудников Chanel вышел, чтобы пригласить звезду вернуться, но Дженнифер вежливо отказалась.

Попытка концерта в России: слухи и опровержения

Инцидент с Chanel стал не единственной темой, связанной с именем певицы в последние дни. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Лопес якобы вела переговоры о возможном концерте в России. По версии источника, от идеи выступить в РФ она отказалась из-за страха быть раскритикованной на Западе.

Однако эту информацию вскоре опроверг глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников. В беседе с ТАСС он заявил, что Дженнифер Лопес не планировала гастроли в России и никаких переговоров не вела. По его словам, в условиях действующих санкций и международной обстановки подобные выступления просто невозможны.