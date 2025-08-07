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06.08.2025, 19:52

Плавит жир на животе быстрее тренировок: назван лучший орех для похудения

Новости Мира 0 225

Миндаль признан одним из самых эффективных продуктов для снижения веса, особенно в борьбе с жировыми отложениями в области живота. Об этом сообщают эксперты портала EatingWell, проанализировавшие десятки международных исследований в области диетологии и метаболизма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: scitechdaily.com
Фото: scitechdaily.com

Почему именно миндаль?

Уникальные свойства миндаля объясняются его богатым составом:

  • Белки, жиры и клетчатка в орехе обеспечивают длительное ощущение сытости;

  • Миндаль замедляет процесс пищеварения, что способствует контролю аппетита;

  • Он также поддерживает стабильный уровень сахара в крови, помогая избежать резких скачков инсулина.

Усиление обмена веществ и контроль инсулина

Одно из ключевых преимуществ миндаля — его влияние на обмен глюкозы:

  • Орех ускоряет метаболизм и повышает чувствительность клеток к инсулину;

  • Содержит высокую концентрацию магния, который играет важную роль в переработке углеводов и стабилизации сахара в крови;

  • Благодаря медленному усвоению, уровень инсулина остается стабильным, что снижает накопление жира, особенно в области живота.

Меньше калорий, больше пользы

Хотя миндаль содержит большое количество жира, организм усваивает лишь около четверти его калорийности. Это делает орех не только питательным, но и безопасным для фигуры. Помимо этого, миндаль:

  • Богат антиоксидантами, которые борются с воспалениями;

  • Поддерживает здоровье сердца и сосудов;

  • Снижает риск развития диабета 2 типа и хронических заболеваний.

Ежедневная норма — польза без вреда

Медики подчеркивают: регулярное, но умеренное потребление миндаля может стать эффективной частью любой диеты. Важно помнить о чувстве меры и совмещать орехи с другим 

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