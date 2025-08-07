Александра Трусова стала мамой

Қазақ тіліне аудару

Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под фамилией Игнатова, объявила о рождении первенца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»

Радостную новость спортсменка сообщила подписчикам в своем Telegram-канале коротким, но выразительным сообщением: «Родила!»

Семья, спорт и материнство

Ожидание ребенка Александра и ее супруг, фигурист-одиночник Макар Игнатов, подтвердили еще весной. 22 марта 2025 года, выступая в парном разряде на шоу-соревнованиях «Русский вызов», пара официально рассказала о предстоящем пополнении в семье. Тогда стало известно, что они ждут мальчика.

Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова состоялась летом 2024 года. Это стало значимым событием в мире фигурного катания, объединившим двух успешных спортсменов.

Карьера Трусовой: от рекордов к личному выбору

Александра Трусова вошла в историю как одна из самых ярких фигуристок своего поколения. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году она завоевала серебряную медаль, уступив только Анне Щербаковой. Бронзу тогда получила японка Каори Сакамото. Однако олимпийский финал стал драматичным для Трусовой — она отказалась участвовать в церемонии награждения, заявив в эмоциональном порыве, что больше не хочет выходить на лед.

Несмотря на это, в 2024 году спортсменка вновь появилась на контрольных прокатах сборной России, хотя в основной соревновательный сезон так и не вернулась.

Кто такой Макар Игнатов

Макар Игнатов — также известный российский фигурист, добившийся заметных успехов в одиночном катании. Среди его достижений:

серебро чемпионата России (2021),

бронза на этапе Гран-при Rostelecom Cup (2019),

двукратная победа в финале Кубка России (2020, 2022).

Теперь в жизни пары наступил новый этап — родительство.