Назначены два заместителя акима Актау

фото из архива Лады

Едигеев Тилеген Едигеевич родился в 1990 году в селе Мангистау Мангистауской области. В 2012 году окончил Казахско-Британский технический университет по специальности финансы, в 2016 году - университет КАЗГЮУ по специальности юриспруденция, в 2023 году - магистратуру в университете Великобритании по международной стипендиальной программе «Болашак» по специальности «Стратегический инновационный менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 2013 году кладовщиком ТОО СП «Каспий Битум» в городе Актау.

С 2014 по 2015 годы работал заведующим сектором по работе с корпоративными клиентами ТОО «Институт нефтегазовой инженерии и информационных технологий».

В 2015-2020 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Мангистауской области», государственного учреждения «Управление по инвестициям и развитию туризма Мангистауской области».

С 2020 по 2022 годы работал руководителем отдела ГУ «Актауский городской отдел предпринимательства и развития индустрии», государственного учреждения «Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства».

С сентября 2023 года по сегодняшний день работал региональным директором АО «НК «KAZAKH INVEST» по Мангистауской области.

Саркенов Ерлан Абдигалимович родился в 1986 году в Актау. В 2008 году окончил государственный университет им. Ш.Есенова в Актау по специальности юриспруденция, в 2019 году окончил государственный университет им. М.Х. Дулати в Таразе по специальности архитектура.

Трудовую деятельность начал в 2009-2016 годах регистратором, главным специалистом Государственного учреждения «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства».

С 2016 по 2018 годы был руководителем вышеуказанного государственного учреждения.

С 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

С 2021 по 2023 годы был руководителем государственного учреждения «Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства».

В 2023 году работал руководителем государственного учреждения «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства».

Напомним, стало известно о назначении на должность акима Актау Абилкаира Байпакова.