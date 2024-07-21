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20.07.2024, 22:32

«Нас никто не слышит»: жителям Актау второй раз за сутки отключили питьевую воду

Новости Актау 0 0 Сергей Кораблев

В редакцию Lada.kz не перестают поступать обращения от горожан, которые жалуются на отсутствие воды в домах. В ТОО «МАЭК» предоставили комментарий.

Фото с сайта qazweek.kz
Фото с сайта qazweek.kz

Горожане бьют тревогу – питьевую воду отключили второй раз за сутки. Люди говорят, что в Telegram-чате акима Мангистауской области компетентные лица игнорируют их обращения. Недовольство актаусцев доходит до нецензурной брани.

Жители требуют у властей, чтобы в сложившейся ситуации чиновники доставляли горожанам в дома бутыли с водой.

Никто нас не слышит. Даже если мы пишем в чат акима, его там нет. Один Ислам Усенов бьется за всех, а всем остальным наплевать, всем по барабану. Они на каких-то выставках, форумах, а вода касается только нас. Почему не реагирует руководство области, города? Почему глава страны не в курсе данной проблемы? Власти хотят, чтобы люди на улицу стали выходить?!, - возмутились жители дома №32 в 12 микрорайоне.

Жителям дома №32, как и всему микрорайону, прекратили подачу воды с утра 19 июля и до сих пор ни разу не возобновляли.

В 11 микрорайоне вода появилась в 17:00 часов, но к 20:00 часам ее снова не стало.

В 9, 14, 26 микрорайонах наблюдается подобная ситуация.

В ТОО «МАЭК» ответили, что в связи с большим водоразбором, связанным с заполнением трубопроводов питьевой воды на верхнюю и нижнюю зону города, произошел неконтролируемый срыв насосных агрегатов на ЦУВС-3 из-за попадания воздуха в полость насосов.

На данный момент гидравлический режим восстанавливается, - заверили на предприятии.

Напомним, ранее в Сети завирусилась песня о дефиците воды в Актау.

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Комментарии

6 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
неконтролируемый срыв насосных агрегатов на ЦУВС-3 из-за попадания воздуха в полость насосов. - значит на всасе насоса была ограничена подача воды, подпора всаса было недостаточно для нормальной работы насоса.
21.07.2024, 06:15
Mihabadboy
Mihabadboy
Как же, суки, других слов нет, вы уже достали.....
20.07.2024, 19:24
Mihabadboy
Mihabadboy
На данный момент гидравлический режим восстанавливается, - заверили на предприятии. Где восстанавливается???? Как не было воды, так и нет ее. Сколько можно, испытывать терпение людей???
20.07.2024, 18:50
XYAH
XYAH
Для понимания ситуации. Это системная проблема. На первом месте стоит прибыль(личная выгода, если хотите конкретики), всё остальное неважно. До тех пор, пока народ будет верить в то, что нужно лишь построить "правильный капитализм", ситуация будет становиться только хуже. Ну небывает "правильного" или "неправильного" капитализма, он такой какой есть - небольшая кучка людей живет за счёт подавляющего большинства. Демократия, это воздушный шарик, летающий высоко в небе и пока народные массы смотрят на него, "невидимая рука рынка" вытаскивает из их карманов деньги.
20.07.2024, 18:44
Базелик
Базелик
Закройте все аквапарки, бассейны, риксос.
20.07.2024, 18:19
Kain-Livesy
Kain-Livesy
11 часов вечера! Воды нет! Акимат ничего не предпринимавет! Одни отговорки от МАЭКА целый день!
20.07.2024, 17:51
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