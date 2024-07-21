«Нас никто не слышит»: жителям Актау второй раз за сутки отключили питьевую воду

В редакцию Lada.kz не перестают поступать обращения от горожан, которые жалуются на отсутствие воды в домах. В ТОО «МАЭК» предоставили комментарий.

Фото с сайта qazweek.kz

Горожане бьют тревогу – питьевую воду отключили второй раз за сутки. Люди говорят, что в Telegram-чате акима Мангистауской области компетентные лица игнорируют их обращения. Недовольство актаусцев доходит до нецензурной брани.

Жители требуют у властей, чтобы в сложившейся ситуации чиновники доставляли горожанам в дома бутыли с водой.

Никто нас не слышит. Даже если мы пишем в чат акима, его там нет. Один Ислам Усенов бьется за всех, а всем остальным наплевать, всем по барабану. Они на каких-то выставках, форумах, а вода касается только нас. Почему не реагирует руководство области, города? Почему глава страны не в курсе данной проблемы? Власти хотят, чтобы люди на улицу стали выходить?!, - возмутились жители дома №32 в 12 микрорайоне.

Жителям дома №32, как и всему микрорайону, прекратили подачу воды с утра 19 июля и до сих пор ни разу не возобновляли.

В 11 микрорайоне вода появилась в 17:00 часов, но к 20:00 часам ее снова не стало.

В 9, 14, 26 микрорайонах наблюдается подобная ситуация.

В ТОО «МАЭК» ответили, что в связи с большим водоразбором, связанным с заполнением трубопроводов питьевой воды на верхнюю и нижнюю зону города, произошел неконтролируемый срыв насосных агрегатов на ЦУВС-3 из-за попадания воздуха в полость насосов.

На данный момент гидравлический режим восстанавливается, - заверили на предприятии.

Напомним, ранее в Сети завирусилась песня о дефиците воды в Актау.