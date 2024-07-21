В Сети завирусилась песня о дефиците воды в Актау

Частое отключение воды в Актау вылилось в песню, автором слов которой является местный житель Александр Пястолов.

Фото с сайта aqua360.ua

Александр Пястолов проживает в доме №27 в 14 микрорайоне. Жильцы этого дома часто сталкиваются с отключением питьевой воды. Люди на протяжении года неоднократно обращались с письмами в Актауский городской акимат и даже летали в Астану для решения проблемы, однако ситуация на текущий момент не разрешилась.

Житель Актау описал проблему через песню – с драматизмом и иронией.

С его слов, текст был написан довольно быстро. Музыка и озвучка сделаны с помощью нейросети Suno, картинки – с использованием Chatgpt.