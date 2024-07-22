Наша жизнь – шахматы: как прошли баталии в Актау

Закрытый турнир под названием «Iksor Chess Cup» для шахматистов старше 30 лет провели в Актау.

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Может мы и уступаем в шахматах таким крупным городам, как Алматы, Астана и Шымкент, но с другими очень даже хорошо соперничаем. У нас есть такие известные звезды, как Бибисара Асаубаева, Эдгар Мамедов.

В Актау функционирует 10 шахматных школ. Флагманом является шахматный клуб «Дебют», основатель и руководитель которого Ануар Шайхымов.

Совместно конкурируя, мы взращиваем талантливых шахматистов. Кстати, через неделю в Атырау состоится кубок Казахстана среди детей, куда из нашего города отправятся 20 юных дарований. А на набережной 14 микрорайона, к слову, уже четвертый год действует шахматная аллея.

Ежегодно в Актау проводятся крупные мероприятия. В прошлом году, к примеру, это был чемпионат мира, а годом ранее наш город посещали олимпийские чемпионы из сборной Узбекистана.

В этом же году в Актау проведен закрытый турнир в честь 100-летия Всемирной шахматной федерации ФИДЕ благодаря поддержке новой строительной компании «IKSOR Development», политика которой направлена на поддержание развития интеллектуальной и культурной жизни населения. Сегодняшняя цель мероприятия – способствовать развитию шахматного спорта в регионе. Перед самими играми организаторы провели викторину на знание фактов о шахматах, где угадавшим вручали приятные подарки.

Любая пешка может стать королевой. Человек тоже может достичь невероятных высот, развивая свои таланты и ум. Умный зрелый человек рационально подходит ко всем жизненно важным шагам, - утверждают организаторы.

Не удивительно, что турнир прошел в стенах шикарного ресторана.

Как подчеркнул главный судья соревнований, а также руководитель шахматного клуба «Дебют» Ануар Шайхымов, - это классика шахмат. Раньше в них играли именно так, в ресторанах, поэтому эту традицию сегодня решили возобновить.

Участниками стали 13 человек - это исключительно взрослые шахматисты-любители, не выезжавшие еще на турниры за пределы области. Эти соревнования стали для них возможностью проявить себя, чтобы в дальнейшем уже участвовать в более масштабном мероприятии.

В качестве зрителей на шахматную игру пришли известные личности из числа интеллигенции, а также заместитель акима города Нуртас Сали.

Один из участников - Корган Карагубенов - в шахматы играет с раннего детства. Это, с его слов, преемственность от отца.

Шахматы – это интеллектуальная игра. В жизни мы также, как будто на игровой доске, принимая решения, действия, просчитываем ходы, - отметил Корган Карагубенов.

Соревнующихся окружала приятная атмосфера с живой музыкой.

Борьба была накаленной.

В результате ярких баталий чемпионом стал председатель армянского этнокультурного объединения «Ехпайрутюн» Айрапет Курдоглян, как его любя называют, «Сан Саныч». Он ветеран спорта и обладает также талантом играть в шахматы, внося свою лепту.

В знак благодарности за проведение турнира Айрапет Курдоглян преподнес в подарок организаторам в лице «IKSOR Development» книгу о 360 святых местах нашей области, чтобы компания знала, на какой земле она ведет строительство.

На втором месте пьедестала оказался Сабит Сейдалиев и замкнул тройку Арман Шамшиев.

Призеров наградили кубками, медалями, грамотами и денежными призами, а среди зрителей провели конкурс с призами.

К слову, организатор «IKSOR Development» на строительном рынке Актау находится с начала этого года и планирует завершить к концу 2025 года долгострой в 15 микрорайоне. Данный жилой комплекс станет еще одним значимым архитектурным достоянием нашего города.