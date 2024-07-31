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31.07.2024, 15:06

Трупы собак обнаружили в пригороде Актау

Новости Актау 0 2 Лиана Рязанцева

Жительница Актау предоставила редакции Lada.kz видео с мертвыми животными. Она обнаружила трупы собак в пригороде Актау 27 июля, и предположила, что их могли отстрелить как бродячих. В ТОО «Redmaya» прокомментировали видео.

 

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

Видео, на котором изображены тела мертвых собак, в редакцию прислала жительница Актау.

По ее словам, она обнаружила трупы животных 27 июля в пригороде Актау. Возле мертвых собак также находились и живые щенки.

В компании, которая занимается отловом бездомных собак и кошек в Актау, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией, прокомментировали видео.

Директор ТОО «Redmaya» Балгазы Серикбаев заявил, что их компания не имеет никакого отношения к данному инциденту. Он подчеркнул, что их сотрудники не занимались отстрелом этих животных.

Когда я увидел это видео, был очень расстроен; это настоящее беззаконие. Кто пытается меня подставить и создать впечатление, что это сделали мои сотрудники. Собаки явно были ухоженными, что указывает на их содержание в приюте. В городе как раз в эти дни произошел резонансный случай среди собаководов: одна из волонтеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закрыла все вольеры, и собаки, сидевшие на цепи, погибли. В это же время в пригороде нашли мертвых собак. Это наводит на мысль, что эти два события могут быть связаны. Наши сотрудники так не поступают; у нас есть специальная печь для кремации, и мы усыпляем только больных животных, - сказал Балгазы Серикбаев.

Балгазы Серикбаев отметил, что по поручению городского акимата трупы собак были вывезены с места обнаружения и кремированы.

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