Нет тела - нет дела! Чиновники не обнаружили мертвых раков у побережья Актау

Государственные инспекторы управления рыбной инспекции совместно с представителями департамента экологии региона выехали на место предположительной гибели раков. Чиновники обнаружить раков не смогли. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

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Местные чиновники из рыбной инспекции и департамента экологии области выехали на место предположительной гибели раков.

Из-за погодных условий (прошедший шторм, мутная вода) визуально обнаружить место гибели раков не представилось возможным, - пояснили в ведомстве.

К слову, сотрудники департамента экологии отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

Мониторинг в Каспийском море продолжается, информация будет проверена дополнительно после завершения шторма, - дополнили в министерстве.

Напомним, жители Актау засняли на дне моря скопление мертвых раков. Позже вероятную причину гибели раков и бычков на побережье в 4А микрорайоне опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. Его информатор сообщил о том, что членистоногие погибли... от человеческой жадности.