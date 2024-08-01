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01.08.2024, 18:36

Нет тела - нет дела! Чиновники не обнаружили мертвых раков у побережья Актау

Новости Актау 0 43 Александр Рыжих

Государственные инспекторы управления рыбной инспекции совместно с представителями департамента экологии региона выехали на место предположительной гибели раков. Чиновники обнаружить раков не смогли. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Кадр видео
Кадр видео

Местные чиновники из рыбной инспекции и департамента экологии области выехали на место предположительной гибели раков.

Из-за погодных условий (прошедший шторм, мутная вода) визуально обнаружить место гибели раков не представилось возможным, - пояснили в ведомстве.

К слову, сотрудники департамента экологии отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

 Мониторинг в Каспийском море продолжается, информация будет проверена дополнительно после завершения шторма, - дополнили в министерстве.

Напомним, жители Актау засняли на дне моря скопление мертвых раков. Позже вероятную причину гибели раков и бычков на побережье в 4А микрорайоне опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. Его информатор сообщил о том, что членистоногие погибли... от человеческой жадности. 

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