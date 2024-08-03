Реки на асфальте: из-за порыва отключили питьевую воду в центре Актау

Фото предоставили в ГКП «КЖСА»

В ГКП «КЖСА» сообщили, что в связи с порывом у 3 дома в 11 микрорайоне аварийно отключили питьевую воду в нескольких домах.

Под ограничение попали дома №№ 3, 4, 10, 11 и 60.

Коммунальщики в настоящее время ведут аварийно-восстановительные раскопочные работы.

Ориентировочное время завершения ремонта - 18:00, заверили в ГКП «КЖСА».

Напомним, из-за порыва на трубопроводе вода растеклась по проезжей части.