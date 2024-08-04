Приостановить поток туристов призывает эксперт в Актау

Дефицит воды, заявляет эксперт Адильбек Козыбаков, является причиной, по которой не нужно зазывать туристов.

Так, в Сети «гуляет» видеоролик, где известный казахстанский блогер Сергазы Токтарбек (Seka) призывает людей приезжать в Актау, показывая красоту и чистоту, снимая набережную 15 микрорайона.

Я, как житель и патриот, с одной стороны поддерживаю, но с другой стороны он показывает только плюсы, а хотя есть существенные минусы - та же нехватка воды. Я считаю, что пока не решили проблему с питьевой водой, не надо нам приглашать туристов. Нужно «притормозить» бешено рекламировать новые жилые комплексы, учитывая дефицит воды, - призывает Адильбек Козыбаков.