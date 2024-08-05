Не мешающий заезжать за бордюр забор установили в Актау

Вдоль дороги в 11 микрорайоне появились ограждения и «зебра». Но забор установлен не на весь отрезок пути, и проезжать и парковаться за бордюром совсем не мешает автомобилям. Почему работы не доведены до конца, в акимате города не ответили.

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За домом №37 в 11 микрорайоне на участке дороги установили металлический забор, а также знаки «Пешеход» и разметку.

В начале люди были рады, что идет установка ограждений. Но не тут-то было – небольшой участок для проезда все же остался.

А смысл ставить забор неполноценно? Надо делать с умом, если делаете, чтобы никто там не мог протиснуться, если бы даже сильно захотел, - обращается житель дома №31 Равиль.

В городском отделе ЖКХ корреспонденту Lada.kz сообщили, что ограждение закрепили по просьбе жителей в целях недопущения парковки машин. Почему ограждение сделано не до конца, чиновники пока не ответили.

Напомним, в прошлом году пенсионеры из 11 микрорайона жаловались, что машины подъезжают прямо чуть ли не ко входу к IT-лицею по пешеходной зоне и тротуарам.

В начале 2022 года полиция составила протокол на водителя Lada Largus, который подъехал к IT-лицею по тротуару. Это, заявляют жители, случилось только единожды. Больше стражей порядка здесь не наблюдали.