Общегородской субботник пройдет на набережной Актау

Редакция lada.kz напоминает жителям Актау о проведении общегородского субботника завтра, 10 августа, на набережной города.
В Актау 10 августа в 8:00 часов утра состоится общегородской субботник в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».
Уборка в рамках общегородского субботника пройдет по следующим адресам:
- от набережной «Самал» 15 микрорайона до композиции «I love Aktau» 9А микрорайона;
- в парке «Акбота» 4А микрорайона,
- в сквере «Захарова» 4 микрорайона,
- на аллее геологов 12 микрорайона.
"Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в субботнике. Чистый Актау - Чистый Казахстан. Внесите свой вклад в чистоту нашего города", - призывают местные власти.
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