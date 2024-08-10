Общегородской субботник пройдет на набережной Актау

Редакция lada.kz напоминает жителям Актау о проведении общегородского субботника завтра, 10 августа, на набережной города.

фото с сайта visitmangystau.kz

В Актау 10 августа в 8:00 часов утра состоится общегородской субботник в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

Уборка в рамках общегородского субботника пройдет по следующим адресам:

- от набережной «Самал» 15 микрорайона до композиции «I love Aktau» 9А микрорайона;

- в парке «Акбота» 4А микрорайона,

- в сквере «Захарова» 4 микрорайона,

- на аллее геологов 12 микрорайона.