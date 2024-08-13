Сломал нос и угрожал обрезом: девушку избили на пляже в Актау

Жестокому нападению подверглась жительница Актау, отдыхавшая с подругой, сестрой и ребенком на одном из частных пляжей города. Девушка рассказала корреспонденту lada.kz подробности вечера. В полиции региона прокомментировали происшествие.

фото прислано пострадавшей

Пострадавшая рассказала, что в тот день отдыхала вместе со своим ребенком, сетрой и подругой на частном пляже. Их комфорт нарушила сидящая неподалеку компания женщин.

«Они снимали нас на видео, смеялись. Моя сестра сделала им замечания, произошел конфликт. Я в это время сидела с ребенком. Решила вмешаться, подойти успокоить. И тут передо мной появился нетрезвый мужчина, и ударил по лицу. Я упала, нос был сломан, все лицо в крови, но это его не остановило., он продолжил меня бить», - вспоминает девушка.

В ужасе от происходящего сестра потерпевшей, не имея физической возможности остановить нападавшего, попробовала зафиксировать побои на камеру мобильного телефона.

«Он вырвал ее телефон и выбросил в море. А рядом стоящему парню сказал принести из машины обрез. После этого мы вызвали полицию и он уехал», - говорит пострадавшая.

По словам девушки она получила сильные травмы, была госпитализирована в больницу в бессознательном состоянии и пролежала там неделю.

«Моему здоровью причинен значительный ущерб - сломан нос, порез длиной 4,5 см, мне кажется, что у него в руках было что-то острое. Однако полиция вменяет ему легкую статью. На мой взгляд, следствие ведется неверно. Он за все это время не принес извинений и, по всей видимости, не раскаивается в содеянном», - рассказала потерпевшая.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза.