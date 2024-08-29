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29.08.2024, 15:00

Автовладельцы Актау жалуются на очереди на газовых заправках

Новости Актау 0 2 307 Наталья Вронская

Очереди из десятков машин к ГАЗС замечены в Актау. Автовладельцы сообщают, что на многих станциях закончилось топливо, передает lada.kz.

фото Лианы Рязанцевой
фото Лианы Рязанцевой

Владельцы автомобилей, работающих на газе, обратились в редакцию с просьбой разъяснить ситуацию с нехваткой голубого топлива в областном центре.

«В Актау нет газа. С утра пытаюсь найти хоть одну заправку. Уже с десяток объехал. Не понимаю. Как может одновременно везде пропасть», - задается вопросом житель города.

На ГАЗС, где топливо все еще остается, сформировались огромные очереди из машин. Редакция lada.kz направила запрос в областной акимат и ожидает комментарий властей.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
431pro
431pro
Без газа можно как то прожить, а без воды?! Где вода???
29.08.2024, 21:02
444
444
С ихними доходами получается можно иметь много не работающих точек. Вот чем нужно заниматся чтоб много зарабатывать , перепродажей газа или бензина.
29.08.2024, 17:33
Банкир
Банкир
опять весь газ туристы израсходовали!!! И воду выпили.
29.08.2024, 16:57
Businessman
Businessman
Причина в том, что у руководителей области (нынешних и прежних) нет понимания проблемы. То, что творится на газовом рынке области называется беспределом. На сегодня в области зарегистрировано более 460 АГЗС, многие из которых не работают, но на них распределяется газ. Многие газовики занимаются просто перепродажей газа. Техническое состояние заправок все видят, в том числе госорганы. А это ведь опасные для жизни людей объекты. Почему-то акиматы, госорганы, прокуратура на все это закрывают глаза...
29.08.2024, 14:27
fotooleg
fotooleg
Мне вот интересно. Люди отвечающие за поставку газа на этой планете живут? Каждый год одно и тоже, без изменений. Что такое планирование видно этих руководителей не научили. Есть ежегодный прирост пользователей газом для машин. Руководители об этом догадываются хотя бы? Наша область почти поголовно ездит на газе. Это для руководства тайна? Огромное количество заправок, но они не работают. Может лучше сделать меньше точек, но стабильно работающих и на большое количество машин? Например на 8-10 машин заправляющихся одновременно. Как вариант. Толку от того что заправки одна возле другой, а газа на них нет, или он бывает только пару дней. Ну должна же быть разумность у руководителей!!!
29.08.2024, 10:26
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