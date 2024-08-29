Автовладельцы Актау жалуются на очереди на газовых заправках

Очереди из десятков машин к ГАЗС замечены в Актау. Автовладельцы сообщают, что на многих станциях закончилось топливо, передает lada.kz.
Владельцы автомобилей, работающих на газе, обратились в редакцию с просьбой разъяснить ситуацию с нехваткой голубого топлива в областном центре.
«В Актау нет газа. С утра пытаюсь найти хоть одну заправку. Уже с десяток объехал. Не понимаю. Как может одновременно везде пропасть», - задается вопросом житель города.
На ГАЗС, где топливо все еще остается, сформировались огромные очереди из машин. Редакция lada.kz направила запрос в областной акимат и ожидает комментарий властей.
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