Для кого часы с позолотой, с ремешком из телячьей кожи закупает полиция Мангистау?

Полицейское ведомство области намерено закупить 80 женских и 100 мужских часов, покрытых тонким слоем золота. Из бюджета на это потратят около двух миллионов тенге. Lada.kz выяснила, для кого предназначены эти подарки.
На сайте госзакупок департамент полиции Мангистауской области разместил объявление о покупке сувенирных часов. В ведомстве решили не мелочиться и заказали сразу 180 штук. Поставщики еще не объявились - пока идет прием заявок, и закончится он как раз сегодня в 17:45.
С виду обычный госзаказ, но дьявол кроется в деталях - самое интересное, как обычно, находится в техспецификации. В документах черным по белому написано, что часы должны быть покрыты тонким слоем золота, а ремень от аксессуара - непременно из телячьей кожи.
Механизм – не хуже японских/швейцарских. Тип механизма – кварцевый. Корпус с полным покрытием PVD gold (золото) (нитрид титана + золото 10 микрон). Задняя крышка из нержавеющей стали. Противоударное устройство узла баланса. Стекло – минеральное, устойчиво к царапинам. Водонепроницаемость – не менее 5 АТМ. Надежность - пыле/влагостойкий. (…) Циферблат – белыая эмаль, цифры арабские, круглый, диаметром не менее - 30 мм, поле свободно от надписей и эмблем производителя. Ремень: из телячьей кожи с антиаллергенным покрытием, черного/коричного цвета, ремень обшит черными/коричневыми нитками, - говорится в описании сувенира.
Каждый экземпляр часов обойдется областному департаменту полиции в 11 000 тенге. На комплект женских часов из 80 штук ведомство готовит выделить 880 000 тенге, а на сотню мужских часов - 1 100 000 тенге.
Еще одно условие заказчика - наличие эффектного футляра.
Упаковка: подарочная из черной/красной кожи под рептилию либо лакированный кейс такого же цвета. Каждая единица должна быть упакована в подарочную упаковку с паспортом и сертификатом. Лазерная гравировка, на обороте - логотип «МВД РК» и надпись «МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ», - написано в техспецификации.
В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что такие часы ведомство дарит отличившимся сотрудникам и ветеранам правоохранительных органов на праздники. Нашей редакции даже прислали фотографии этих сувениров, заверив, что ничего особенного в них нет.
Комментарии1 комментарий(ев)