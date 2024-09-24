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24.09.2024, 09:38

Для кого часы с позолотой, с ремешком из телячьей кожи закупает полиция Мангистау?

Новости Актау 0 2 188 Бекболаева Динара

Полицейское ведомство области намерено закупить 80 женских и 100 мужских часов, покрытых тонким слоем золота. Из бюджета на это потратят около двух миллионов тенге. Lada.kz выяснила, для кого предназначены эти подарки.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Мангистауской области
Фото предоставлено пресс-службой ДП Мангистауской области

На сайте госзакупок департамент полиции Мангистауской области разместил объявление о покупке сувенирных часов. В ведомстве решили не мелочиться и заказали сразу 180 штук. Поставщики еще не объявились - пока идет прием заявок, и закончится он как раз сегодня в 17:45.

Скриншот с сайта госзакупок

С виду обычный госзаказ, но дьявол кроется в деталях - самое интересное, как обычно, находится в техспецификации. В документах черным по белому написано, что часы должны быть покрыты тонким слоем золота, а ремень от аксессуара - непременно из телячьей кожи.

Механизм – не хуже японских/швейцарских. Тип механизма – кварцевый. Корпус с полным покрытием PVD gold (золото) (нитрид титана + золото 10 микрон). Задняя крышка из нержавеющей стали. Противоударное устройство узла баланса. Стекло – минеральное, устойчиво к царапинам. Водонепроницаемость – не менее 5 АТМ. Надежность - пыле/влагостойкий. (…) Циферблат – белыая эмаль, цифры арабские, круглый, диаметром не менее - 30 мм, поле свободно от надписей и эмблем производителя. Ремень: из телячьей кожи с антиаллергенным покрытием, черного/коричного цвета, ремень обшит черными/коричневыми нитками, - говорится в описании сувенира.

Каждый экземпляр часов обойдется областному департаменту полиции в 11 000 тенге. На комплект женских часов из 80 штук ведомство готовит выделить 880 000 тенге, а на сотню мужских часов - 1 100 000 тенге.

Еще одно условие заказчика - наличие эффектного футляра.

Упаковка: подарочная из черной/красной кожи под рептилию либо лакированный кейс такого же цвета. Каждая единица должна быть упакована в подарочную упаковку с паспортом и сертификатом. Лазерная гравировка, на обороте - логотип «МВД РК» и надпись «МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ», - написано в техспецификации.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что такие часы ведомство дарит отличившимся сотрудникам и ветеранам правоохранительных органов на праздники. Нашей редакции даже прислали фотографии этих сувениров, заверив, что ничего особенного в них нет.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ничего страшного в этом нет, просто часами будут награждаться те кто особо отличился и сажал простой народ в тюрьмы, за то что народ платит им зарплату за счёт налогов. Всем спасибо.
24.09.2024, 07:22
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