Пулемет и винтовку приобрела полиция Мангистау на сайте госзакупок

Департамент полиции Мангистауской области купил через сайт госзакупок пулемет и винтовку. Lada.kz обратилась в ведомство, чтобы узнать, в каких целях полицейские собираются использовать это оружие.

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Объявление о приобретении пулемета на сайте госзакупок - большая редкость. По крайней мере, мы такой лот видим впервые. Полицейские ведомства закупают через открытый портал пистолеты, дубинки, электрошокеры, но, вот пулемет…

В отличие от других видов госзакупа, вся информация о приобретении вооружения силовыми ведомствами скрыта. Пользователи могут увидеть лишь наименование закупаемого товара и список поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсе. В случае с пулеметом для ДП Мангистауской области департамент закупил его дважды: в июне и в сентябре 2024 года. В характеристике указано - “ручной, скорострельность до 150 выстр/мин”. Помимо пулемета, ведомство приобрело винтовку (тоже дважды) и пистолет. В каком количестве - не уточняется.

В областном департаменте полиции нам ответили, что пулемет и винтовку приобрели для нужд спецподразделения.

У нас есть перечень вооружения, которое должно быть в арсенале ДП. Согласно ему, мы делаем закуп. Раньше у нас не было пулемета, но так как в перечне он указан, нам надо было его приобрести, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в этом году перечень вооружения обновили, и там появился пункт - пулемет и винтовка.

Lada.kz промониторила на сайте госзакупок оружие, которое приобретали департаменты полиции Астаны, Алматы, Шымкента и Туркестанской области. Эти ведомства пулемет и винтовку себе не покупали.