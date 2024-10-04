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04.10.2024, 15:44

Гигантская скамейка на автобусной остановке озадачила жителей Актау

Новости Актау 0 3 652 Наталья Вронская

Необычная остановка в 29 микрорайоне стала поводом для шуток в социальных сетях. Мужчина  продемонстрировал на видео, с каким трудом он вскарабкивается на скамейку. Люди предположили, что данная остановка могла быть изготовлена в качестве некой точки притяжения для любителей постить интересные кадры в пабликах. Однако в местном акимате эту версию развеяли, сказав, что данная конструкция абсолютно обычная остановка... просто еще не установлена должным образом.

стоп кадр из видео @112.aktau
стоп кадр из видео @112.aktau

Видео веселой скамейки оценили жители Актау. Ценители черного юмора даже предположили, что данные скамейки специально установили в честь Дня пожилых людей.

 

«Автобус приехал - а ты со скамейки слезть не смог»

 

«Можно растяжкой заняться своей с помощью такой лавочки»

 

«Нужно дать название остановке - Спортивная»

 

«Срочно всем на фотосессию туда. Прикольно»

 

Выяснилось, что подобных скамеек «для великанов» в городе появилось сразу несколько. В акимате объяснили, что дело не в ошибке с размерами, просто данная конструкция еще не доделана. Остановка специально делается «высокой», чтобы ее ножки глубоко закапывались в землю и, таким образом, могли выдержать все актауские невзгоды, от непогоды до вандалов.

 

«В текущем году в Актау проводится установка 20 новых социальных автобусных остановок. Последняя из 20 автобусных остановок была доставлена для установки, однако её монтаж требует обустройства парковочного кармана и перемещения столба освещения. В связи с этим остановка временно размещена вдоль дороги. Автобусы продолжают останавливаться на прежнем месте. В настоящее время работы продолжаются, и после завершения строительства кармана и благоустройства территории остановка будет установлена», - рассказали в актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.

В акимате продемонстрировали также как будет выглядеть остановка после завершения всех работ.

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
DJONSON_ KZ
DJONSON_ KZ
Одну такую нужно оставить
04.10.2024, 16:02
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