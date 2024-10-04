Гигантская скамейка на автобусной остановке озадачила жителей Актау

Необычная остановка в 29 микрорайоне стала поводом для шуток в социальных сетях. Мужчина продемонстрировал на видео, с каким трудом он вскарабкивается на скамейку. Люди предположили, что данная остановка могла быть изготовлена в качестве некой точки притяжения для любителей постить интересные кадры в пабликах. Однако в местном акимате эту версию развеяли, сказав, что данная конструкция абсолютно обычная остановка... просто еще не установлена должным образом.
Видео веселой скамейки оценили жители Актау. Ценители черного юмора даже предположили, что данные скамейки специально установили в честь Дня пожилых людей.
«Автобус приехал - а ты со скамейки слезть не смог»
«Можно растяжкой заняться своей с помощью такой лавочки»
«Нужно дать название остановке - Спортивная»
«Срочно всем на фотосессию туда. Прикольно»
Выяснилось, что подобных скамеек «для великанов» в городе появилось сразу несколько. В акимате объяснили, что дело не в ошибке с размерами, просто данная конструкция еще не доделана. Остановка специально делается «высокой», чтобы ее ножки глубоко закапывались в землю и, таким образом, могли выдержать все актауские невзгоды, от непогоды до вандалов.
«В текущем году в Актау проводится установка 20 новых социальных автобусных остановок. Последняя из 20 автобусных остановок была доставлена для установки, однако её монтаж требует обустройства парковочного кармана и перемещения столба освещения. В связи с этим остановка временно размещена вдоль дороги. Автобусы продолжают останавливаться на прежнем месте. В настоящее время работы продолжаются, и после завершения строительства кармана и благоустройства территории остановка будет установлена», - рассказали в актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Актау.
В акимате продемонстрировали также как будет выглядеть остановка после завершения всех работ.
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