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11.10.2024, 08:34

Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году

Новости Актау 0 2 709 Наталья Вронская

По официальным данным, уровень Каспия с 2006 года понизился на 176 сантиметров. По данным Государственного института океанографии РФ, за это время площадь водной поверхности моря сократилась до 31 тысячи квадратных километров. Теперь специалисты РГП «Казгидромет» прогнозируют в этом году понижение уровня Каспийского моря на 15 сантиметров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: yevgeniy11 / Shutterstock.com
Фото: yevgeniy11 / Shutterstock.com

Казахстанское побережье Каспийского моря протянулось на 2 300 километров. Из них 1 400 километров приходится на Мангистаускую область. В регионе работают четыре гидропоста и три гидрометеорологических станции. Их сотрудники четыре раза в сутки делают замеры, регистрируют ежедневное снижение уровня моря. 

"Средний уровень моря в казахстанской северо-восточной части в первом полугодии 2024 года составил минус 28,85 метра, в Среднем Каспии — минус 29,19 метра. По прогнозу, в этом году средний уровень моря, по сравнению с прошлым годом, снизится на 15 сантиметров и составит 29,14 метра", — говорит начальник управления гидрометеорологических исследований Каспийского моря РГП «Казгидромет» Айзат Елтай.

Как говорят специалисты, причиной сокращения моря является в первую очередь изменение климата, повышение температуры воздуха. В связи с этим вырос уровень испарения на море. Например, раньше в регионе испарение воды с поверхности моря составляло 160-180 сантиметров, а теперь достигло 2 метров.

Вторая причина — на уровень моря оказывают влияние процессы, происходящие из-за антропогенных воздействий. В Каспий впадают около 130 рек. Раньше из Волги в море поступало 280-290 кубокилометров воды, в последние годы этот показатель снизился до 35-40 кубокилометров.

Председатель регионального экологического совета Ассоциации «ECOJER» по Мангистауской области Адильбек Козыбаков считает, что изменения уровня Каспия происходят по естественным причинам. Если в последние годы уровень снижался, то в предыдущие годы он оставался на одном уровне. Нынешнее снижение должно рано или поздно закончиться, уровень моря вновь повысится.

"Хотя ученые исследуют этот процесс, никто не может сказать, от чего зависит реальный механизм. Но в 21 веке Россией на Волге были построены дополнительные плотины, вода расходуется на хозяйственные нужды в значительно больших объемах, чем раньше. При этом Волга обеспечивает 80% притока воды в Каспий. Для решения этой проблемы пять прикаспийских государств должны прийти к соглашению путем политического решения", — говорит эколог.

Как сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК, в нашей стране создан научно-исследовательский институт Каспийского моря, которые передан в подчинение этому ведомству. Институт находится в городе Актау.

"Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект постановления Правительства «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан». Проектом постановления обеспечивается передача функций от Министерства водных ресурсов и ирригации Министерству экологии и природных ресурсов, формирование уставного капитала Научно-исследовательского института Каспийского моря. В настоящее время проект Постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами. Институт будет вести мониторинг окружающей среды и научно-исследовательские работы для сохранения и приумножения природных ресурсов Каспийского моря в казахстанском секторе. Также он создан для укрепления сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября во Всемирный день моря казахская молодежь из движения «Жаңа адамдар» призвала защитить Каспий, обращаясь к жителям Азербайджана, Ирана, Туркменистана, России и Казахстана.

Специалисты прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров. 

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