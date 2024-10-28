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28.10.2024, 10:45

Как обстоят дела с дефицитом газа в Мангистауской области

Новости Актау 0 4 265 Александр Рыжих

В октябре произошел перерыв в поставках газа с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), и в регион было доставлено всего 17 тысяч тонн. Это вызвало временные очереди на некоторых автогазозаправочных станциях (АГЗС). Информацию по реализации сжиженного газа в Мангистауской области предоставили в областном управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Кадр видео
Кадр видео

Ежемесячно в Мангистаускую область поставляется 18 тысяч тонн сжиженного газа. Из них 16 тысяч тонн поступает с НПЗ «КазГПЗ» в Жанаозен и еще две тысячи - с Атырауского НПЗ.

В октябре произошел перерыв в поставках газа с Атырауского НПЗ, где в это время проходили ремонтные работы, и в регион было доставлено всего 17 тысяч тонн. Это вызвало временные очереди на некоторых АГЗС.

В настоящее время ремонтные работы на Атырауском заводе завершены.  В ноябре ожидается восстановление поставок необходимого объема сжиженного газа в Мангистаускую область. Акимат области держит ситуацию под строгим контролем, проводит мониторинг очередей АГЗС и транспортировки сжиженного нефтяного газа в регион. Приняты меры по стабилизации цен, оптовая цена в областном центре сохраняется на уровне 59 тенге за литр, а в отдаленных районах области - на уровне 64 тенге, - пояснили в управлении ЖКХ.

Для справки: Мангистауская область является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа в Казахстане. В настоящее время в области действуют 462 автогазозаправочные станции и четыре газосетевые организации.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились автомобилисты, которые сообщают о нехватке сжиженного газа на заправках. По их словам, проблемы с голубым топливом начались на этой неделе.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Давно уже пора восстановить высшую меру наказания и тогда всё встанет на свои места. А так просто бабки рубят и им за это ещё грамоты дают.
28.10.2024, 10:52
fox1167
fox1167
"Акимат области держит ситуацию под строгим контролем, проводит мониторинг очередей"----Какой контроль, какой мониторинг? Задницу с кресел не оторвёте, всё из СМИ узнаёте и нелепые отговорки тут печатаете! Если бы ситуация была под строгим контролем, то сжиженный газ ещё до ремонтных работ был бы затарен про запас и сейчас бы небыло таких очередей
28.10.2024, 05:59
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